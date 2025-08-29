AB'de 150 milyar avroluk SAFE fonuna tam talep

Ursula von der Leyen: 19 üye fon için başvurdu

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Letonya'da yaptığı açıklamada, üye ülkelerin Avrupa için Güvenlik Eylemi (SAFE) mekanizması kapsamında 150 milyar avroluk ortak savunma fonuna tam talepte bulunduğunu açıkladı.

Von der Leyen, başvuru yapan ülke sayısının Letonya'nın da katılmasıyla 19 üye ülke'ye ulaştığını belirtti.

Von der Leyen, mekanizmanın ortak bir tedarik sistemi olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Hava ve füze savunması, siber savunma ve elbette insansız hava araçlarını kapsıyor. 19 üye ülke, Letonya dahil, destek talebinde bulundu. 150 milyar avroluk fonun tamamının talep gördüğünü duyurmaktan mutluyum."

Komisyon Başkanı ayrıca birçok üye ülkenin bu kaynağı Ukrayna savunma sanayisini desteklemek için kullanmayı planladığını kaydetti.

Daha önce Fransa, İtalya, İspanya, Belçika, Polonya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Finlandiya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)'nin bu kredi mekanizmasıyla ilgilendiği ifade edilmişti.

AB, mart ayında duyurduğu SAFE girişimi kapsamında 150 milyar avroya kadar çıkabilecek bir kredi havuzuyla savunma üretiminde bağımsızlık elde etmeyi hedefliyor.