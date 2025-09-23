AB'den Danimarka'ya Destek: Hava Sahasında Dron İhlali Endişesi

Avrupa Birliği, Danimarka'nın hava sahasında dronlar görülmesi olayına destek vererek sınırlarında "sürekli bir çatışma döngüsünün" yaşandığı uyarısında bulundu. AB yetkilileri, olaya ilişkin ayrıntıların henüz netleşmediğini belirtti.

Von der Leyen ve Costa'dan açıklamalar

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajda, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile hava sahası ihlali konusunda görüştüğünü aktardı. Von der Leyen, Avrupa'nın kritik altyapısının risk altında olduğunu vurgulayarak bu tehdide güç ve kararlılıkla yanıt verileceği mesajını paylaştı.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da X üzerinden Frederiksen ile görüştüğünü belirterek, Avrupa'nın Danimarka ile tam dayanışma içinde olduğunu söyledi. Costa, AB'nin kritik altyapısını koruması gerektiğini vurguladı ve 1 Ekim'de Kopenhag'da yapılacak gayriresmi AB Konseyi Toplantısı'nda ortak savunma hazırlığının güçlendirilmesi için çalışılacağını bildirdi.

Danimarka'nın değerlendirmesi ve olayın ayrıntıları

BBC'nin haberine göre, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen gazetecilere yaptığı açıklamada olayı "şimdiye kadar ülkenin altyapısına yönelik en ciddi saldırı" olarak nitelendirdi ve "Bu, içinde yaşadığımız zaman ve toplum olarak neye hazırlıklı olmamız gerektiği hakkında bir şeyler söylüyor." ifadelerini kullandı. Frederiksen, olayda olası Rusya dahlinin de "ihtimal dışı olmadığını" vurguladı.

Kopenhag ile aynı adı taşıyan havalimanı dün akşam, ülkenin hava sahasında dronlar görülmesi nedeniyle hava trafiğine kapatıldı.

Danimarka Polisi Kıdemli Müfettişi Jens Jespersen, dronların belirli yeteneklerini göstermek isteyen "yetenekli bir operatör" tarafından uçurulmuş gibi göründüğünü ve hiçbir şüphelinin tespit edilmediğini açıkladı. Rusya'nın olaydaki olası rolü konusundaki soruya Jespersen, "Bu konuda bir şey söyleyemem. Basitçe, bilmiyorum." diye yanıt verdi.

Gündem: Ortak savunma ve altyapı güvenliği

AB yetkilileri, yaşananların ardından ortak savunma hazırlıklarının güçlendirilmesinin ve kritik altyapının korunmasının öncelik olacağını belirtiyor. Danimarka'daki olay, Ekim başındaki gayriresmi toplantının gündeminde savunma ve güvenlik konularını daha da ön plana çıkaracak.