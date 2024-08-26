AB'den İsrail'e Gazetecilere Yönelik Saldırılara Karşı Yaptırım Çağrısı

Gazetecilere Yönelik Saldırılara Dikkat Çekiliyor

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) ve 60'ı aşkın basın ve insan hakları kuruluşu, Avrupa Birliği'ne (AB) Gazze'de gazetecilere yönelik saldırılara karşı harekete geçmesi için çağrıda bulundu. Bu gruplar, İsrail'in Gazze'de gazetecileri hedef almayı sürdürdüğünü belirterek, AB ile İsrail arasında bulunan ticari ortaklık anlaşmasının askıya alınması ve hak ihlallerinin faillerine yaptırım uygulanması gerektiğini vurguladı.

Açıklama ve Talepler

RSF’nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, 7 Ekim tarihinden itibaren "benzeri görülmemiş sayıda gazeteci ölümü ve sürekli basın özgürlüğü ihlali" yaşandığı ifade edildi. Açıklamada, AB ülkeleri dışişleri bakanlarının 29 Ağustos'ta gerçekleştireceği Brüksel zirvesi öncesinde, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e bir mektup yazıldığı belirtilerek, İsrail'in yükümlülüklerine karşı işlediği ihlallerin sonuçsuz kalmaması gerektiği vurgulandı.

İnsan Hakları ve Demokrasi Vurgusu

RSF Brüksel Ofisi Başkanı Julie Majerczak, yaptığı açıklamada, AB'nin uluslararası ortaklık anlaşmalarında insan haklarına saygı gösterilmesinin temel olduğunu hatırlattı ve İsrail'in bu yükümlülükleri ihlal ettiğini kaydetti. Majerczak, AB'nin "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gazetecilere yönelik öldürmeleri durdurmasını ve basın özgürlüğü ile bilgiye erişim hakkına saygı göstermesi için gereken önlemleri alması gerektiği" konusunda ısrarcı olması gerektiğini belirtti.

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucunda, Gazze'de hayatını kaybeden gazeteci sayısının İbrahim Mervan Muharib’in de ölümüyle 169'a ulaştığı bildirildi.