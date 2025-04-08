AB'den Nijerya'ya 300 Milyon Avroluk Terörle Mücadele Desteği

AB'den Nijerya'ya Terörle Mücadele İçin Ciddi Destek

Avrupa Birliği (AB), Nijerya'nın terörle mücadelesine destek vermek amacıyla 300 milyon avroluk hibe sağlayacağını duyurdu.

AB'nin Nijerya ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) nezdindeki Büyükelçisi Gaulter Mignot, bu konuda yaptığı açıklamada, AB'nin Nijerya ile güçlü bir ortaklık geliştirdiğini belirtti.

Mignot, hibelerin özellikle Nijerya'nın kuzeydoğu ve kuzeybatı bölgelerinde terörün kök nedenlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik olduğunu vurguladı.

AB ile Nijerya'nın Küresel Terörle Mücadele Forumu (GCTF) üyesi olduğuna dikkat çeken Mignot, bu üyelik çerçevesinde şiddet içeren aşırılık ve onun kök nedenleriyle ilgili koordineli çabaların önem taşıdığını ifade etti.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda son 15 yıldır devam eden çatışmaların yalnızca can kayıplarına ve kitlesel yerinden edilmelere yol açmakla kalmayıp, aynı zamanda Çad Gölü havzası genelinde de yıkıcı etkilere neden olduğunu belirten Mignot, hükümetin terörle mücadelede önemli adımlar attığını ancak daha fazla çalışma ve yatırıma ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Mignot, Nijerya'nın mevcut strateji ve politikalarını gözden geçirme girişimini, karmaşık bir olgu olan şiddet yanlısı aşırılıkla mücadelede 'hayati bir adım' olarak değerlendirdi.