AB'den Rusya'ya Sert Tepki: Romanya Hava Sahası İhlali

Kaja Kallas'tan "kabul edilemez" açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rus insansız hava araçlarının (İHA) Polonya'dan sonra Romanya hava sahasını da ihlal etmesine tepki gösterdi.

Kallas, söz konusu tespitin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Olayı AB üyesi Romanya'nın egemenliğine yönelik "kabul edilemez bir ihlal" olarak niteleyen Kallas, Romanya hükümeti ile irtibatta olduğunu bildirdi.

Kallas mesajında, "Bu pervasız tırmanışın sürmesi bölgesel güvenliği tehdit etmektedir." ifadesine yer verdi.

Olayın arka planı

Polonya, 10 Eylül'de Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı İHA'ları düşürdüğünü duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'daki askeri hedeflere yoğun saldırılar düzenlendiğini, Polonya'daki tesislerin saldırılarda hedef alınmadığını açıklamıştı.

Romanya Savunma Bakanlığı da dün, Ukrayna sınırı yakınlarındaki hava sahasında Rusya'ya ait bir İHA tespit edildiğini açıklamıştı.