AB'den Rusya'ya Sert Tepki: Romanya Hava Sahası İhlali

Kaja Kallas, Rus İHA'larının Polonya'dan sonra Romanya hava sahasını ihlal etmesini "kabul edilemez" olarak nitelendirdi ve bölgesel güvenlik uyarısında bulundu.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 17:20
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 17:20
AB'den Rusya'ya Sert Tepki: Romanya Hava Sahası İhlali

AB'den Rusya'ya Sert Tepki: Romanya Hava Sahası İhlali

Kaja Kallas'tan "kabul edilemez" açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rus insansız hava araçlarının (İHA) Polonya'dan sonra Romanya hava sahasını da ihlal etmesine tepki gösterdi.

Kallas, söz konusu tespitin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Olayı AB üyesi Romanya'nın egemenliğine yönelik "kabul edilemez bir ihlal" olarak niteleyen Kallas, Romanya hükümeti ile irtibatta olduğunu bildirdi.

Kallas mesajında, "Bu pervasız tırmanışın sürmesi bölgesel güvenliği tehdit etmektedir." ifadesine yer verdi.

Olayın arka planı

Polonya, 10 Eylül'de Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı İHA'ları düşürdüğünü duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'daki askeri hedeflere yoğun saldırılar düzenlendiğini, Polonya'daki tesislerin saldırılarda hedef alınmadığını açıklamıştı.

Romanya Savunma Bakanlığı da dün, Ukrayna sınırı yakınlarındaki hava sahasında Rusya'ya ait bir İHA tespit edildiğini açıklamıştı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya Pamukova'da 3. Çilek Festivali Coşkuyla Gerçekleşti
2
MSB'den A Milli Erkek Basketbol Takımı'na Özel Video Klibi
3
Antalya'da Eski Futbolcunun Oğlu Haluk Altın Öldürüldü
4
Bakırköy'de çay ocağı yangını söndürüldü
5
Siirt'te İki Araç Çarpmasıyla 8 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
6
Ağrı'da valizde 4 litre 322 mililitre sentetik uyuşturucu: 2 şüpheli gözaltında
7
Küresel Sumud Filosu'ndan 10 Tekne Tunus'tan Gazze'ye Yola Çıktı

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye