AB'den Trump Yönetimine İşbirliği Mesajı

AB'den Trump Yönetimine İlk Mesaj

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Avrupa Birliği'nin (AB), yemin ederek göreve başlayan Donald Trump yönetimi ile işbirliğine hazır olduğunu duyurdu. Metsola, Strazburg'da düzenlenen yılın ilk oturumlarında yapılan konuşmada, Trump’ın ABD'nin 47. başkanı olarak yemin edeceğine dikkat çekti.

Ortak Değerlerin Önemi

Metsola, Avrupa ve ABD arasındaki bağların barış, güvenlik ve refahın temel taşı olduğunu belirterek, "Zorluklarla karşılaşacak olsak da Avrupa'nın bugün herkes için olumlu bir sonuç elde etmek üzere çalışmaya hazır olduğunu biliyorum," dedi. Başkan Metsola, jeopolitik gerçeklerle başa çıkmak için ortak değerlerin rehberliğinde yenilenmiş bir transatlantik ittifakın gerekliliğinin altını çizdi.

İşbirliği Vurgusu

Metsola, AB ile Trump liderliğindeki yeni yönetim arasındaki işbirliğini güçlendirme hedefinde olduklarını belirterek, "Avrupa, istikrar, fırsat ve umut dolu bir dünyayı şekillendirmek üzere dost ve ortak olarak bağlarımızı güçlendirmek için birlikte çalışmaya hazırdır" şeklinde konuştu.