AB destekli ENHANCER ile Sultanbeyli'de Kadınlar Ailesinden Kopmadan İstihdamda

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR / SEDA TOLMAÇ - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen ve Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen projeyle hibe alan Hemdem Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Kurucu Ortağı Yasemin Sayılgan, hem mülteci kadınlara hem de ev hanımlarına yeni iş kapıları açtıklarını bildirdi.

Sayılgan, AA muhabirine, AB tarafından finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından yürütülen Sürdürülebilir Sosyoekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi kapsamında aldıkları desteğe ilişkin bilgi verdi.

Hemdem'in İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde 2021'de kurulan ilk kadın kooperatifi olduğunu belirten Sayılgan, şu değerlendirmeyi yaptı: "Kooperatifi kurmamızdaki amaç yerel ve mülteci kadınlara sosyal uyumu mutfakta yaşatabilmek. Aldığımız destekle hem mülteci kadınlara hem de ev hanımlarına yeni iş kapısı açıldı. Sultanbeyli mülteci sayısının çok yüksek olduğu bir ilçe. Bizler de 'Ev hanımlarını ve mültecileri nerede uyumlaştırabiliriz' diye düşündük ve sosyal uyumu mutfakta gerçekleştirdik."

Başlangıç ve büyüme

Sayılgan, faaliyetlere 4 Suriyeli ve 6 Türk kadın ile başladıklarını, Sultanbeyli Belediyesi'ne bağlı toplum merkezinde kurularak belediyenin mekan desteğini sürdürdüğünü aktardı. Kooperatifte halen 45 kadın ile üretim yaptıklarını belirtti.

Model: Ailesinden koparmadan istihdam

Sayılgan, kooperatifin çalışma modelini şöyle özetledi: "Bizim modelimiz kadını ailesinden koparmadan istihdama dahil edebilmek. Kimse bizde tam zamanlı çalışmıyor, çalışma saatlerimiz esnek. Müsait oldukları zaman diliminde mutfakta üretim yapıyorlar. 45 kadının 13'ü yabancı uyruklu, diğerleri Türk kadınlarımız. Bizim kooperatifimizin en büyük avantajlarından biri, kadın müsait olduğu zaman gelip çalışabiliyor. Kooperatifimizin çocuk dostu alanı da bulunuyor. Bize gelen kadınlarımız çocuklarını oraya bırakıp gönül rahatlığıyla kooperatifimizde üretim alanına dahil olabiliyor."

Kooperatifte gıda ürünleri, unlu mamuller ve geleneksel ürünler ürettiklerini söyleyen Sayılgan, satış kanalları olarak Trendyol, Yemek Sepeti, Getir Yemek gibi platformları kullandıklarını; İstanbul'daki Boğaziçi, Türk-Alman ve İstanbul Medeniyet gibi bazı üniversitelere yemek servisi verdiklerini belirtti.

ENHANCER Projesi kapsamında aldıkları hibe ile kadınları yalnızca Sultanbeyli'de değil ilçenin dışına çıkarıp sosyalleştirmeyi de amaçladıklarını söyleyen Sayılgan, "ENHANCER Projesi kapsamında bu yıl destek aldık ve haziran itibarıyla hibeyi kullanmaya başladık. Hibeyle daha fazla kadına ulaşmak istiyoruz. Bu yıl sonuna kadar yaklaşık 70 kadına daha ulaşmayı hedefliyoruz. Hibeyle kurabiye makinesi aldık ve şu ana kadar 16 kişilik istihdam oluşturduk. Aldığımız makineyle daha seri üretim yaparak zincir marketlere kooperatifimizin ürettiği kurabiyeleri vermek istiyoruz. Ayrıca proje kapsamında pazarlama, muhasebe ve depolama gibi alanlarda eğitim ve danışmanlıklar aldık."

Kooperatife katılanlardan

Kooperatifte çalışan Suriyeli Dibe Abdulal, 2014'te Türkiye'ye geldiğini ve 2021'de kooperatife katıldığını anlattı. 34 yaşında ve 4 çocuk sahibi olduğunu belirten Abdulal, "Türkiye'ye ilk geldiğimizde çok zorlandık. Çünkü burası bizim için yabancı bir ülkeydi. Sonra alıştık. 2021'den sonra kooperatife başladım. Çünkü küçük çocuğum vardı, kooperatifin kreşi mevcuttu, oraya bırakıp çalışabildim. Kadınlarla iletişimimiz ve ortamımız çok güzel."

Hemdem Kooperatifi örneği, AB destekli projelerin yerel düzeyde oluşturduğu sosyoekonomik etkiyi ve kadın istihdamına esnek, aile dostu yaklaşımlarla nasıl katkı sağlanabileceğini gösteriyor.

