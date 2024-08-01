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AB Dış İlişkiler Temsilcisi Borrell Kazakistan'ı Ziyaret Etti

Josep Borrell, Kazakistan'da stratejik işbirliklerini ve uluslararası konuları ele almak üzere temaslarda bulundu.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 16:54
AB Dış İlişkiler Temsilcisi Borrell Kazakistan'ı Ziyaret Etti

Kazakistan ile Avrupa Birliği Arasındaki İşbirliği

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kazakistan'da önemli bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Borrell, Kazakistan'ın Avrupa ile Asya arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğine dikkat çekti.

Astana'da Önemli Toplantılar

Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Borrell, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen toplantılarda iki taraf arasında baş başa ve genişletilmiş heyet görüşmeleri yapıldı.

Karşılıklı Ticaret ve Ekonomik İlişkiler

Kazak Bakan Nurtleu, son yıllarda Kazakistan ile Avrupa Birliği arasında güçlü bir ilişki kurulduğunu belirtirken, 2024 yılının ilk beş ayında ikili ticaretin 20,2 milyar dolara ulaştığını ifade etti. Ayrıca, Kazakistan'da 3 binden fazla AB sermayeli firmanın faaliyette olduğunu vurguladı.

Kritik Sektörlerde İşbirliği

Nurtleu, enerji, ulaştırma, lojistik ve tarım gibi sektörlerin yanı sıra kritik ham maddeler alanında işbirliğini geliştirmeye yönelik yeni adımlar atacaklarını belirtti.

AB ile Ulaşım İşbirliği

Borrell ise, AB'nin Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Hattı'nın geliştirilmesine olan ilgisini vurguladı. Aynı zamanda, Orta Asya'daki iklim değişikliği ve bölgedeki krizler üzerine de fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Kazakistan'ın Stratejik Rolü

Borrell, Kazakistan'ın uluslararası ilişkilerdeki önemine ve ülkenin bağımsızlık mücadelesine olan desteğini dile getirerek, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in liderliğindeki reformları takdir etti.

Geleceğe Yönelik İşbirlikleri

Borrell, ayrıca hava yolları, dijitalleşme ve su kaynakları yönetimi gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Kazakistan'dan yapılan 160 bin Şengen başvurusunun, ülkeler arasındaki dinamik ilişkilerin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell...

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığında önce baş başa sonra heyetler arasında genişletilmiş bir toplantıda bir araya gelen Kazakistan Dışişleri Bakanı Nurtleu ve Borrell, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell...

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığında önce baş başa sonra heyetler arasında genişletilmiş bir toplantıda bir araya gelen Kazakistan Dışişleri Bakanı Nurtleu ve Borrell, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell...

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığında önce baş başa sonra heyetler arasında genişletilmiş bir toplantıda bir araya gelen Kazakistan Dışişleri Bakanı Nurtleu ve Borrell, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell...

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığında önce baş başa sonra heyetler arasında genişletilmiş bir toplantıda bir araya gelen Kazakistan Dışişleri Bakanı Nurtleu ve Borrell, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell...

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığında önce baş başa sonra heyetler arasında genişletilmiş bir toplantıda bir araya gelen Kazakistan Dışişleri Bakanı Nurtleu ve Borrell, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

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