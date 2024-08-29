AB Dışişleri Bakanları Brüksel'de Toplandı

AB Dışişleri Bakanları Brüksel'de Bir Araya Geldi

Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanları, Macaristan ile yaşanan gerginlik nedeniyle Budapeşte yerine Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplandı. Toplantıda, Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılımı bekleniyor.

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Toplantı, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell başkanlığında gerçekleştiriliyor. Bakanlar, Ukrayna, Orta Doğu ve Venezuela gibi önemli küresel meseleler hakkında istişarelerde bulunacaklar.

Ukrayna'ya Destek

Borrell, toplantı başlayında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile ortak bir basın toplantısı düzenleyerek, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları çerçevesinde dondurulan 1,4 milyar avronun Ukrayna ve bu ülkeye destek veren ülkelere gönderileceğini açıkladı. Ukrayna'nın hava savunması için gereken ekipmanların sağlanmasının öncelikli hedef olduğunu belirtti.

Diyalog Vurgusu

Borrell, Türkiye'nin, AB üyesi olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile olan ilişkilerinin önemine değinerek, diyalog yoluyla sorunların çözülmesi gerektiğine inandığını ifade etti. Hakan Fidan'ın, birçok bakanla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Venezuela'daki Durum

Borrell, Venezuela'daki seçim sonrası gelişmeler hakkında endişelerini dile getirerek muhalif lider Edmundo Gonzalez'i toplantıya davet etti.

Toplantının Yeri Değişti

Toplantının Budapeşte yerine Brüksel'de yapılmasına yönelik sorulara Borrell, “Bu karar, benim düşündüğüm en uygun çözüm. Macaristan hükümetinin bazı görüşleri, ortak dış politikamızla uyumlu değil.” yanıtını verdi.