AB Dışişleri Bakanları Şam Ziyaretinde Kritik Mesajlar Verdi

Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanları'ndan Şam Ziyareti

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un, AB'yi temsilen Suriye’nin başkenti Şam'ı ziyaret ettiğini açıkladı.

Kallas, X hesabından Barrot ve Baerbock'un Şam ziyaretiyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Ziyaretin amacını vurgulayan Kallas, “Suriye'nin yeni liderliğine mesajımız, bölgesel aktörlerle mutabık kalınan ilkelere saygı gösterilmesi ve tüm sivillerle azınlıkların korunmasının sağlanmasıdır.” dedi.

Toprak Bütünlüğü ve Kapsayıcı Hükümet Vurgusu

Sabah saatlerinde yapılan duyuruda Barrot ve Baerbock'un, Suriye'deki yeni yönetimle görüşmek için Şam'a gittiği belirtilmişti. Kallas, Şam'da, Baas rejiminin devrilmesinin ardından 14 Aralık’ta Ürdün'de, Türkiye dahil olmak üzere bölge ülkeleriyle bir araya gelerek önemli ortak mesajlar verdiklerini ifade etti. Yapılan görüşmelerde, Suriye'nin toprak bütünlüğünün desteklenmesi, azınlıkların korunması ve kapsayıcı bir hükümet kurulması gerekliliği üzerinde anlaşmaya varıldığı bildirildi.