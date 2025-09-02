DOLAR
AB Dönem Başkanı Danimarka: Genişleme "Jeopolitik Zorunluluk"

Marie Bjerre, genişlemenin AB için "jeopolitik zorunluluk" olduğunu vurgulayıp Kopenhag toplantısında reform ve hazırlık ihtiyacında geniş mutabakat sağlandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 21:52
Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Danimarka'nın Avrupa İşleri Bakanı Marie Bjerre, AB'nin daha güçlü, güvenli ve kendini savunabilen bir yapıya kavuşması için genişleme politikasının gerekli olduğunu belirtti.

Kopenhag'da kritik mesaj

Bjerre, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen Avrupa İşleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın ardından, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile birlikte basın açıklaması yaptı. Bjerre, genişlemenin artık "jeopolitik bir zorunluluk" olduğunu vurguladı.

Bjerre, "Zorlu bir dönemden geçiyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırgan savaşı ve ABD'den esen yeni siyasi rüzgarlar, genişlemeyi bugün belki de her zamankinden daha önemli hale getiriyor" ifadelerini kullandı. Bakanlar toplantısında, Birliğin genişleme ve gelecekteki zorluklara hazırlıklı olması gerektiği konusunda geniş mutabakat sağlandığını aktardı.

Kopenhag kriterleri ve genişleme hızı

Komisyon Üyesi Marta Kos, 1993'te kabul edilen "Kopenhag kriterleri"ni tam, adil ve şeffaf şekilde yerine getiren ülkelere "AB kapılarının açık" mesajı verdi. Kos, genişleme sürecinin "15 yılın herhangi bir dönemine kıyasla" daha hızlı ilerlediğini belirtti ve "Örneğin, Karadağ ve Arnavutluk öncü ülkeler olarak öne çıkıyor. Müzakereler istikrarlı ve kararlı bir şekilde ilerliyor" dedi.

AB'ye aday ülkeler arasında Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna bulunuyor. Kosova ise potansiyel aday olarak değerlendiriliyor.

Toplantıda ayrıca, Birliğin iç reform ihtiyacı da ele alındı; Bjerre, reformların genişleme ve karşılaşılan jeopolitik zorluklar karşısında AB'nin hazırlıklı olması açısından önemine dikkat çekti.

