Nazan Akıncı'dan Osmangazi'de Girişimcilik İlhamı: AKKA ile Yerli Üretim

Akıncı, girişimciliği yalnızca üretim olarak görmediğini vurgulayarak, "Benim hikayem, sektörümdeki eksikleri fark etmemle başladı" dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti: "Girişimcilik sadece ekonomik sürdürülebilirlik değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliği de gerektiriyor. Bunun yanında insanlara nasıl dokunabildiğiniz, bilgi birikiminizi onlarla nasıl paylaşabildiğiniz büyük bir değer. Bu noktada benim girişimcilik hikayem de profesyonel olarak çalıştığım ve uzmanı olduğum sektördeki eksikleri fark etmemle başladı. Ürettiğim ürün ithal bir üründü ve ben bunu yerlileştirdim. Bu süreçte birçok destekten faydalandım. Bu yolculuğa KOSGEB desteğiyle başladım. 3 yıl sonra ise yılın başarılı kadını seçilmem doğru yolda olduğumu gösterdi. Girişimciliğin insanı hem güçlendiren hem de huzur veren bir tarafı olduğuna inanıyorum. Hayallerinizin peşinden gidin."

Söyleşinin soru-cevap bölümünde gençlerin merak ettiği konuları yanıtlayan Akıncı, programın sonunda kendisine bu imkanı sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini iletti. Etkinlik, katılımcılara hem ilham verdi hem de yerli üretim ve kadın girişimciliği konusunda somut örnekler sundu.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, ‘GİRİŞİMCİ KAFASI’ SÖYLEŞİSİ İLE GENÇLERİN YENİLİKÇİ FİKİRLERİNE IŞIK TUTAN BİR PROGRAMA DAHA İMZA ATTI. BU HAFTANIN KONUĞU OLAN AKKA KALIP ENJEKSİYON YÖNETİM KURULU BAŞKANI NAZAN AKINCI, GENÇLERİ GİRİŞİMCİLİK DÜNYASINDA MOTİVE EDEN KEYİFLİ VE ÖĞRETİCİ BİR YOLCULUĞA ÇIKARTTI.