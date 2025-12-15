DOLAR
Nazan Akıncı'dan Osmangazi'de Girişimcilik İlhamı: AKKA ile Yerli Üretim

AKKA Yönetim Kurulu Başkanı Nazan Akıncı, Osmangazi Belediyesi'nin 'Girişimci Kafası' söyleşisinde yerli üretim, kadın girişimciliği ve KOSGEB desteğiyle başarı hikayesini anlattı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 09:25
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 09:25
Nazan Akıncı'dan Osmangazi'de Girişimcilik İlhamı

Osmangazi Belediyesi 'Girişimci Kafası' programında gençlerle buluştu

Osmangazi Belediyesi, gençlerin yenilikçi fikirlerine destek veren "Girişimci Kafası" söyleşilerine bir yenisini ekledi. Bu haftanın konuğu, AKKA Kalıp Enjeksiyon Yönetim Kurulu Başkanı Nazan Akıncı oldu. Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde düzenlenen programda Akıncı, iş dünyası deneyimlerini ve başarı yolculuğunu katılımcılarla paylaştı.

Programın moderatörlüğünü Mürvet Özçelik üstlendi. Akıncı, söyleşide üretim sektöründeki dönüşüm, kadın girişimcilerin yükselen rolü ve yenilikçi iş modelleri üzerine önemli tespitler ve yol gösterici öneriler sundu.

Nazan Akıncı mesleki geçmişine ilişkin şu bilgileri verdi: "Bursa’da doğdum, büyüdüm. Kırsal kesimde yetişmiş bir genç olarak üniversite hayatım başladı. Ardından 2003 yılında Bursa’da profesyonel iş hayatına adım attım. 23 yıldır otomotiv sektörünün içindeyim. 15 yıldır da kendi işletmemin yönetim kurulu başkanlığını yürütüyorum. AKKA’da neler yapıyoruz diye soracak olursanız; otomotiv ağır ticari araçlara yönelik hava süspansiyon sistemlerinin plastik aksamlarını üretiyoruz. Ben 8 yıl profesyonel olarak çalıştım, işi mutfağında öğrendim. O dönemdeki patronum, şu an müşterim. Bu benim için çok kıymetli. Çünkü işi doğru yaptığınızda, ilişkiler de doğru şekilde devam ediyor."

Akıncı, girişimciliği yalnızca üretim olarak görmediğini vurgulayarak, "Benim hikayem, sektörümdeki eksikleri fark etmemle başladı" dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti: "Girişimcilik sadece ekonomik sürdürülebilirlik değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliği de gerektiriyor. Bunun yanında insanlara nasıl dokunabildiğiniz, bilgi birikiminizi onlarla nasıl paylaşabildiğiniz büyük bir değer. Bu noktada benim girişimcilik hikayem de profesyonel olarak çalıştığım ve uzmanı olduğum sektördeki eksikleri fark etmemle başladı. Ürettiğim ürün ithal bir üründü ve ben bunu yerlileştirdim. Bu süreçte birçok destekten faydalandım. Bu yolculuğa KOSGEB desteğiyle başladım. 3 yıl sonra ise yılın başarılı kadını seçilmem doğru yolda olduğumu gösterdi. Girişimciliğin insanı hem güçlendiren hem de huzur veren bir tarafı olduğuna inanıyorum. Hayallerinizin peşinden gidin."

Söyleşinin soru-cevap bölümünde gençlerin merak ettiği konuları yanıtlayan Akıncı, programın sonunda kendisine bu imkanı sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini iletti. Etkinlik, katılımcılara hem ilham verdi hem de yerli üretim ve kadın girişimciliği konusunda somut örnekler sundu.

