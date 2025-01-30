AB, Ermenistan'daki Sivil Misyonun Görev Süresini İki Yıl Daha Uzattı

AB, Ermenistan'daki Sivil Misyonunu İki Yıl Daha Uzatıyor

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Ermenistan'daki sivil misyonunun görev süresini 2 yıl uzatma kararı aldı. Yapılan resmi açıklamada, AB Ermenistan Misyonu (EUMA) görev süresinin 20 Şubat 2025'ten 19 Şubat 2027'ye kadar uzatıldığı bildirildi.

AB Konseyi, misyona 44 milyon avronun üzerinde bütçe tahsis ettiğini açıklayarak, EUMA'nın bölgede barış ve istikrarı destekleme çabalarının kritik bir bileşeni olduğunu vurguladı. Misyonun, sahadaki durumu gözlemleme, raporlama, çatışmadan etkilenen bölgelerdeki güvenliğe katkıda bulunma ve Ermenistan ile Azerbaycan arasında güven tesisini destekleme hedefleri olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Misyonun görev tanımı değişmemiştir. EUMA silahsız bir sivil misyondur ve böyle kalacaktır" ifadelerine yer verildi. Dr. Markus Ritter başkanlığındaki EUMA, uluslararası ve yerel personel dahil olmak üzere 200'den fazla personelden oluşmakta.

Ermenistan, 27 Aralık 2022'de dönemin AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e mektup yazarak, AB'yi ülkede sivil misyon görevlendirmeye davet etmişti. AB Konseyi, bu talebi değerlendirerek 23 Ocak 2023'te misyonun kurulması yönünde karar almıştı. EUMA, 20 Şubat 2023'te çalışmalarına resmi olarak başlamıştı.