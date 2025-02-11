AB, Gazze'deki Ateşkes Anlaşmasının Uygulanmasını Talep Ediyor

AB'den Gazze'deki Ateşkes İçin Kritik Açıklama

Avrupa Birliği'nin (AB) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Sven Koopmans, Gazze'de Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasının "eksiksiz ve yeni koşullar olmaksızın" uygulanması gerektiğini dile getirdi.

Koopmans, X platformunda yaptığı paylaşımda, Gazze'deki ateşkesin "acı çeken sayısız masum insanın güvenliği için özgürlük ve umudun başlangıcı" anlamına geldiğini belirtti.

AB yetkilisi, "Bu anlaşma eksiksiz ve yeni koşullar olmaksızın uygulanmalıdır. Daha fazla savaş sadece daha fazla insan yapımı trajedi anlamına gelecektir." mesajını verdi.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Anlaşma kapsamındaki ilk uygulama olarak, 27 Ocak tarihinde Netzarim Koridoru, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin geçişine açılmıştı.

İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, 1 Şubat tarihinden itibaren hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk beş turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze’deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esirin serbest bırakılması sağlanmıştı. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması planlanıyor.