AB, Güney Kore ile İşbirliğini Güçlendirmeyi Planlıyor

AB'den Güney Kore ile İleri Düzey İşbirliği Adımı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesi üzerine, AB-Güney Kore işbirliğinin artırılması ihtiyacını vurguladı. Borrell, bu açıklamayı Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen AB-Güney Kore Stratejik Diyaloğu öncesinde yaptı.

Stratejik Ortaklık ve Küresel Tehditler

Borrell, AB ve Güney Kore'nin stratejik ortaklar olduğunu hatırlatarak, günümüzde artan jeopolitik gerilimler, teknolojik riskler ve iklim değişikliği gibi unsurların her iki taraf için de tehdit oluşturduğunu ifade etti. "Hint-Pasifik; dijital dönüşüm, iklim değişikliği, Çin’in yükselişi ve birbirine bağlı dünyamızdaki birçok küresel değişimin merkezinde yer alıyor. Siyasi, ekonomik ve güvenlik alanındaki gelişmeler coğrafi sınırlarla sınırlı değildir," dedi.

Uzak Mesafedeki Bağlantılar

Borrell, modern siyasi ve ekonomik gelişmelerin coğrafi sınırları aştığını ve bu nedenle eş güdümlü eylem gerektiğini belirtti. Coğrafi olarak farklı yerlerdeki çatışmaların küresel istikrar üzerindeki etkilerinin birbirleriyle bağlantılı olduğunu vurguladı.

Kuzey Kore'nin Rolü

Borrell, "Bu yarımadadaki ve Ukrayna'daki gelişmeler, birbirlerinden çok uzakta olsalar da Kuzey Kore birliklerinin Rusya'da konuşlandırılması da dahil olmak üzere birbiriyle bağlantılıdır. Bu durum, ortak güvenlik gündemimizin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Kuzey Kore birliklerinin Rusya'da bulunması, işbirliği ihtiyacımızı artırmaktadır," değerlendirmesini yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziranda Kuzey Kore'ye resmi bir ziyarette bulunmuş ve iki ülke arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı. Ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 25 Ekim'deki açıklamasında, Rusya'nın Kuzey Kore askerlerini ilk muharebe bölgelerine 27-28 Ekim tarihlerinde konuşlandırmayı planladığını belirtmişti. ABD ise, Rusya'da yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ve bunlardan 8 bininin Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde yer aldığını ifade etti.