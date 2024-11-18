AB, İran'a Füze ve İHA Bileşenleri İhracatını Yasakladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Tahran yönetimine yönelik yaptırımlarını genişleterek füze ve insansız hava aracı (İHA) üretiminde kullanılan bileşenlerin AB'den İran'a ihracatını yasakladığını duyurdu.

AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Rusya ve Orta Doğu ile Kızıldeniz bölgesindeki silahlı grup ve oluşumlara verdiği askeri destek gerekçesiyle, İranlı 1 kişi ve 1 kuruluşun yaptırım listesine alındığı ifade edildi.

Buna göre, füze ve İHA'ların geliştirilmesi ve üretiminde kullanılan bileşenlerin AB'den İran'a ihracatı, transferi, tedariki veya satışı yasaklandı. Yaptırımlar ayrıca, listeye alınan kişi ve kuruluşların sahip olduğu, işlettiği ya da kontrol ettiği limanlarla her türlü işlemin yapılmasını da içeriyor.

Bu karar doğrultusunda, İran İslam Cumhuriyeti Gemicilik Şirketi (IRISL) ve yöneticisi Mohammad Reza Khiabani ile birlikte, Hazar Denizi üzerinden Rus birliklerine ikmal yapmak üzere İHA bileşenleri dahil silah ve örümant nakliyesi yaptığı belirtilen MG Flot, VTS Broker ve Arapax isimli Rus denizcilik firmaları da yaptırım listesine dahil edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.