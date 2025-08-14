DOLAR
40,8 -0,16%
EURO
47,47 -0,22%
ALTIN
4.378,94 -0,09%
BITCOIN
4.807.195,06 0,09%

AB: İsrail'in E1 Planı Uluslararası Hukuku İhlal Ediyor, İki Devletli Çözüme Darbe

AB, İsrail'in E1 yerleşim planının uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve iki devletli çözümü daha da zayıflattığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 14.08.2025 22:48
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 22:48
AB: İsrail'in E1 Planı Uluslararası Hukuku İhlal Ediyor, İki Devletli Çözüme Darbe

AB: İsrail'in E1 Planı Uluslararası Hukuku İhlal Ediyor, İki Devletli Çözüme Darbe

Avrupa Birliği, Tel Aviv'in E1 yerleşim kararını sert sözlerle eleştirdi

Avrupa Birliği, İsrail makamlarının E1 bölgesine ilişkin yerleşim planını ilerletme kararını resmen eleştirdi. AB, bu adımın uluslararası hukuku ihlal ettiği ve bölgedeki çözüm umutlarını zayıflattığı değerlendirmesinde bulundu.

Birlik yetkilileri, söz konusu kararın iki toplum arasında güveni daha da aşındıracağı ve iki devletli çözüm perspektifini olumsuz etkileyeceğini vurguladı. AB açıklamasında, bu tür adımların barış sürecine zarar verdiği ifade edildi.

AB'nin tepkisi, İsrail'in yerleşim politikalarına yönelik uluslararası kaygıları yeniden gündeme taşıdı. Yetkililer, gerilimin azaltılması ve müzakerelerin canlandırılması çağrısını tekrarladı.

Önemli: AB, E1 planının ilerletilmesinin uluslararası normlarla bağdaşmadığını belirterek ilgili taraflara itidal ve diyalog çağrısında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Evlenecek Gençlere Müjde: Trendyol’dan Dev Destek Kampanyası

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de Panelvan Sürücüsüne Saldırı: Zanlı Y.D. Gözaltında
2
Ziraat Bankası'ndan Fatura Desteği ile 600 TL Kazanın!
3
Hatay Antakya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
4
Burdur'da Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 3'ü Çocuk 6 Yaralı
5
Tekirdağ Çorlu'da Silahla Yaralama: Şüpheli M.S. Tutuklandı
6
İspanya: İsrail'in 'E1' Yerleşim Planı Uluslararası Hukuk İhlali
7
Astoria Grande Samsun Limanı'na 994 Yolcuyla Demirledi

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

Enpara IBAN Değişikliği Onayı: Eylül'e Kadar İşlem Yapmayanın Parası Geri Dönecek

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos

Okul servis zammı kararı geldi: En düşük 1.750 TL açıklandı

Faaliyetlerini Sonlandırdı — Kullanıcılara "Paranızı Hemen Çekin" Uyarısı

Şanlıurfa'dan Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Desteği!

Meslek Liselerine Sağlanan Devlet Desteği Yüzde 35 Arttı! İşte Yeni Rakamlar

Evlenecek Gençlere Müjde: Trendyol’dan Dev Destek Kampanyası