AB: İsrail'in E1 Planı Uluslararası Hukuku İhlal Ediyor, İki Devletli Çözüme Darbe

Avrupa Birliği, Tel Aviv'in E1 yerleşim kararını sert sözlerle eleştirdi

Avrupa Birliği, İsrail makamlarının E1 bölgesine ilişkin yerleşim planını ilerletme kararını resmen eleştirdi. AB, bu adımın uluslararası hukuku ihlal ettiği ve bölgedeki çözüm umutlarını zayıflattığı değerlendirmesinde bulundu.

Birlik yetkilileri, söz konusu kararın iki toplum arasında güveni daha da aşındıracağı ve iki devletli çözüm perspektifini olumsuz etkileyeceğini vurguladı. AB açıklamasında, bu tür adımların barış sürecine zarar verdiği ifade edildi.

AB'nin tepkisi, İsrail'in yerleşim politikalarına yönelik uluslararası kaygıları yeniden gündeme taşıdı. Yetkililer, gerilimin azaltılması ve müzakerelerin canlandırılması çağrısını tekrarladı.

Önemli: AB, E1 planının ilerletilmesinin uluslararası normlarla bağdaşmadığını belirterek ilgili taraflara itidal ve diyalog çağrısında bulundu.