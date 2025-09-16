AB: İsrail'in Gazze kara harekatı durumu daha da kötüleştirecek

AB'den uyarı: İsrail'in Gazze kara harekatı durumu daha da kötüleştirecek

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail'in Gazze'deki kara harekatının "zaten vahim olan durumu daha da kötüleştireceğini" belirterek, operasyonun daha fazla ölüm, yıkım ve yerinden edilme anlamına geleceğini vurguladı.

Kallas, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, AB Komisyonu'nun yarın "İsrail'in Gazze konusunda rota değişikliği yapması için Tel Aviv'e baskı uygulayacak bazı önlemler" sunacağını kaydetti.

AB'nin önerileri ve olası yaptırımlar

Kallas, önerilen önlemlerin ticaret imtiyazlarının askıya alınması ve aşırılıkçı bakanlara ile şiddet uygulayan yerleşimcilere yaptırımların uygulanması gibi adımları içerdiğini söyledi. Kallas, bu adımların AB'nin bu savaşın sona ermesini talep ettiğini açıkça göstereceğini ifade etti.

Askeri gelişmeler

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal amacıyla gece saatlerinde kara saldırılarına başladığını duyurdu. Kara saldırılarına şu an için iki tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağının ifade edildiği bildirildi.

Netanyahu'nun açıklaması

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise yolsuzluk davası duruşmasında, Gazze kentine şiddetli saldırılar başlattıklarını açıkladı.