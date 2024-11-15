AB, İsrail'in Lübnan'daki Saldırısını Kınadı: 12 Sağlık Görevlisi Hayatını Kaybetti

AB, İsrail'in Lübnan'daki Saldırısını Şiddetle Kınadı
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lübnan'ın Baalbek kenti yakınlarında İsrail tarafından gerçekleştirilen bir saldırıda 12 sağlık görevlisinin yaşamını yitirmesini şiddetle kınadı.
Uluslararası Hukukun İhlali
Borrell, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, AB'nin bu talihsiz olayı kınadığını belirtti. "Sağlık çalışanlarına ve tesislerine yönelik saldırılar, uluslararası insancıl hukukun ciddi bir ihlalidir," dedi.