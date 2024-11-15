AB, İsrail'in Lübnan'daki Saldırısını Kınadı: 12 Sağlık Görevlisi Hayatını Kaybetti

AB, İsrail'in Lübnan'daki Saldırısını Şiddetle Kınadı Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lübnan'ın Baalbek kenti yakınlarında İsrail tarafından gerçekleştirilen bir saldırıda 12 sağlık görevlisinin yaşamını yitirmesini şiddetle kınadı. Uluslararası Hukukun İhlali Borrell, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, AB'nin bu talihsiz olayı kınadığını belirtti. "Sağlık çalışanlarına ve tesislerine yönelik saldırılar, uluslararası insancıl hukukun ciddi bir ihlalidir," dedi.

İsrail'in Saldırıları ve Yerinden Edilenler

Hizbullah ile 8 Ekim 2023’ten beri süregelen çatışmalar kapsamında, İsrail ordusu 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentleri ile Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenlemeye başladı. 30 Eylül'de ise Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırıları başlattığını duyurdu.

Bu bombardımanlar sonucunda Lübnan'da yüzbinlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye doğru bir göç dalgası sürerken, Lübnan hükümeti, yerinden edilen 518 binden fazla kişinin Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.