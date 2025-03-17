AB, Kırgızistan'a Yenilenebilir Enerji Desteği Sağlama Kararında

Avrupa Birliği (AB) Uluslararası Ortaklıklar Komiseri Jozef Sikela, AB'nin Kırgızistan'ı yenilenebilir enerji alanında desteklemeye hazır olduğunu duyurdu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden edinilen bilgilere göre, Orta Asya turu kapsamında ülkeyi ziyaret eden Sikela, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul edildi. Bu ziyaret, iki taraf arasında işbirliği fırsatlarını değerlendirmek açısından önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Sikela, AB'nin, bölgeye sürdürülebilir ve uzun vadeli faydalar sağlayacak yenilenebilir enerji projelerini destekleyeceğini belirtti. Ziyareti sırasında kararlaştırılan girişimlerin bu alanda kesinlikle yardımcı olacağını ifade etti.

Sınır Anlaşması ve İşbirliği Fırsatları

Kırgızistan ile Tacikistan arasında imzalanan sınır anlaşmasının tarihi bir gelişme olduğunu vurgulayan Sikela, bölgesel barış açısından bu anlaşmanın hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Caparov ise Avrupa Birliği'ne, yeşil girişimlerin teşviki, doğal afetler için erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi, düşük karbonlu kalkınma ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş konularında işbirliği önerisinde bulundu.

Birleşmiş Milletler'in (BM), Kırgızistan'ın inisiyatifini destekleyerek 2023-2027 yıllarını kapsayan dağlık bölgelerin kalkınması için beş yıllık bir eylem planını benimsediğine dikkat çeken Caparov, AB'nin bu planın bir donörü olmasını talep etti.

Görüşmenin sonunda, Kırgızistan Bakanlar Kurulu, AB ve Afrika İmar ve Kalkınma Bankası arasında, Kırgızistan'ın iklim değişikliğine karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla tarım sulamasına yatırımı artırmaya ilişkin yeni bir mutabakat zaptı imzaladı.

Avrupa Birliği (AB) Uluslararası Ortaklıklar Komiseri Jozef Sikela, AB'nin Kırgızistan'ı yenilenebilir enerji alanında desteklemeye hazır olduğunu belirtti. Orta Asya turu çerçevesinde ülkeye ziyarette bulunan Sikela (sol), Cumhurbaşkanı Sadır Caparov (sağ) tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul edildi.

Avrupa Birliği (AB) Uluslararası Ortaklıklar Komiseri Jozef Sikela, AB'nin Kırgızistan'ı yenilenebilir enerji alanında desteklemeye hazır olduğunu belirtti. Orta Asya turu çerçevesinde ülkeye ziyarette bulunan Sikela (sol), Cumhurbaşkanı Sadır Caparov (sağ) tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul edildi.