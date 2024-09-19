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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Batı Balkan Liderleriyle Görüştü

Ursula von der Leyen, Batı Balkan ülkelerinin AB üyeliği için destek mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 17:00
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Batı Balkan Liderleriyle Görüştü

AB Komisyonu Başkanı Batı Balkan Liderleriyle Buluştu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Batı Balkanlar'da yer alan 6 ülkenin liderleriyle önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Bu buluşmanın ardından, söz konusu ülkelerin AB üyelik süreçlerinin desteklendiği vurgusu yapıldı.

Brüksel'de Gerçekleşen Toplantı

Brüksel'deki AB Komisyonu binasında Karadağ, Bosna-Hersek, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'nın liderleriyle bir araya gelen von der Leyen, sosyal medya hesabından toplantıya dair açıklamalarda bulundu. "6 ülke de Avrupa'da yer alıyor. Üzerinde çalıştığımız şey, bu." diyen von der Leyen, Avrupa'nın bütünleşmesi adına önemli bir adım atıldığını kaydetti.

Reform ve Büyüme Fonu ile Ekonomik Destek

AB'nin bu ülkeler için tasarladığı Reform ve Büyüme Fonu hakkında bilgi veren von der Leyen, 2024-2027 döneminde 2 milyar avro hibe ve 4 milyar avro kredi sağlanacağını belirtti. "Ekonomilerini ve pazarlarını bizimkine yakınlaştırıyoruz." diyerek, bölgeyle ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine dikkat çekti.

Uzun Süreli AB Üyelik Beklentisi

Batı Balkan ülkeleri, uzun yıllardır AB üyeliği için gerekli adımları atmaya çalışıyor. Karadağ, diğer ülkelere göre en yakın aday konumundayken, Sırbistan'a 2030 yılına kadar bir perspektif sunuluyor. Bosna-Hersek, 15 Aralık 2022'de adaylık statüsünü almışken, Kosova da aynı tarihte üyelik başvurusunda bulundu.

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