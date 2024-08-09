AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den Gazze İçin Ateşkes Desteği

Von der Leyen'in Gazze'deki Duruma Dair Açıklamaları

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun lideri Ursula von der Leyen, arabulucu ülkeler ABD, Mısır ve Katar'ın, İsrail ile Hamas arasında esir değişimi ve Gazze Şeridi'ndeki ateşkes için gerçekleştirmeyi önerdiği müzakerelere destek verdi.

Ateşkes İhtiyacı

Von der Leyen, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi gerektiğini belirtti. "Hayat kurtarmanın, barış umudunu yeniden tesis etmenin ve rehinelerin geri dönmesini sağlamanın tek yolu bu," dedi.

Bölgedeki Barış İçin Destek

Von der Leyen, sözlerine şöyle devam etti: "Bu nedenle, bölgenin ihtiyaç duyduğu barış ve istikrarı sağlamak için ABD, Mısır ve Katar tarafından yürütülen çabaları kuvvetle destekliyorum."

Ortak Çağrı

Dün, ABD, Mısır ve Katar, bir ortak açıklama yaparak, İsrail ve Hamas'a, Gazze'de ateş kesilmesi ve esir takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlayın çağrısında bulundu.