Samsun Büyükşehir Meclisi 58 Maddeyi Karara Bağladı: Emek Parkı ve Mezar Ücretlerinde Yenilik

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Oturumunda 58 Maddeyi Karara Bağladı

Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Meclisi, Aralık ayının son oturumunda gündemindeki 58 maddeyi görüşerek karara bağladı. Oturum, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk yönetiminde meclis binasında gerçekleştirildi.

CHP'nin Soru Talepleri ve Başkanvekili Soğuk'un Açıklaması

Komisyonlardan havale edilen maddelerin görüşüldüğü oturumda CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan, daha önce yönelttikleri sorulara yanıt verilmediğini belirterek yeniden açıklama talep etti. Başkanvekili Soğuk, sorulara ekleme yapıldığı için sürecin uzadığını vurgulayarak, 'Bizim kimseden kaçtığımız yok. Özellikle sizden hiç kaçmadığımızı bilin. Her gündem maddesinde yeni bir konu ekleyerek kendinizi gündemde tutmaya çalışıyorsunuz. Ortamı geren ben değilim, sizsiniz' ifadelerini kullandı.

Atakum'daki Emek Parkı'nın Devrine İtiraz

Toplantının öne çıkan maddelerinden biri, Atakum'daki Emek Parkı sorumluluğunun Büyükşehir'e devri oldu. CHP grubu karara itiraz ederek konuyu mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı. Başkanvekili Soğuk ise kararın Samsun halkına hizmet amacı taşıdığını belirterek, meclis kararlarının güncel şartlara göre değişebileceğini söyledi ve 'Mart’a 3 ay, yerel seçime de 3 sene kaldı. Sabredin zaman geliyor, ömrümüz olursa hepimiz göreceğiz' dedi.

SBB Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Eken ise kararla ilgili hukuki açıklama yaparak, büyükşehir belediyesi olan illerde meclisin ilçe belediyeleri ile koordinasyonu kurma yetkisine sahip olduğunu aktardı. Eken, Emek Parkı'nın 10 bin m2’nin üzerinde olduğu için sorumluluğunun Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde olduğunu ve mahkemenin de yetkinin SBB'de olduğuna kanaat getirdiğini söyledi. Ayrıca yolların yetkisinin de mecliste olduğunu ve bu yetkinin artırılıp azaltılabileceğini ifade etti.

Mezar Yeri ve Hizmet Ücretlerinde Yeni Tarifeler

Mecliste kabul edilen bir diğer önemli madde ise mezar yeri ücretleri oldu. Daire başkanlıklarının sunduğu teklif oy birliğiyle kabul edildi. Yeni yıl için belirlenen ücret ve uygulamalar şu şekilde kararlaştırıldı:

Asri ve Kıranköy Mezarlıkları için bir adet büyükler mezar yeri ücreti 45.000 TL'den 65.000 TL'ye yükseltildi.

Derecik Mezarlığında cenaze esnasında büyükler için mezar yeri ücretsiz oldu. İkinci yer ücreti adedi 10.000 TL'den 14.000 TL'ye, üçüncü ve dördüncü yerlerin adedi ise 20.000 TL'den 28.000 TL'ye yükseltildi.

Ayrıca Asri, Kıranköy ve Derecik Mezarlıklarında 0-7 yaş arası çocuk mezar yerleri ücretsiz olarak belirlendi; 0-7 yaş arası çocuklar için ikinci ve üçüncü yerler de ücretsiz olacak. Kefen, yıkama, mezar tahtası, havlu, çarşaf ve diğer malzemeler ücretsiz hizmet kapsamına alındı.

İller arası cenaze nakil ücret tarifesi ile umumi fakir mezarlıkları da ücretsiz olarak karara bağlandı. Öte yandan klimalı tabut ve mezar yeri kazımı işlemleri de ücretiz olarak uygulamaya konuldu.

Mecliste kabul edilen bu düzenlemeler, SBB yönetiminin kent hizmetleri ve sosyal uygulamalarda yaptığı güncellemelerin bir parçası olarak duyuruldu.

