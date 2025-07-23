Türkiye ve Birleşik Krallık'tan Eurofighter Mutabakatı

Türkiye ve Birleşik Krallık Arasında Eurofighter Mutabakat Zaptı İmzalandı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile Türkiye'nin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüne dair kapsamlı bir mutabakat zaptı imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, bu önemli gelişmeyi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. İki bakan, İstanbul'da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı sırasında bir araya geldi ve Türkiye-Birleşik Krallık ortaklığının gücünü pekiştirerek, uzun süredir devam eden savunma işbirliğini vurguladılar.

Stratejik Ortaklık Vurgusu

Açıklamada, her iki Bakan, NATO aracılığıyla yürütülen işbirliğinin önemine dikkat çekerek, NATO'nun ortak caydırıcılığını desteklemek amacıyla bu stratejik ortaklığı derinleştirme taahhüdünde bulundular.

Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçağını alması konusu, iki ülke arasında kayda değer ilerleme sağlamaktadır. Türkiye’nin, bir Typhoon kullanıcısı olarak kabul edilmesi, NATO müttefikleri arasında dostluk bağlarını daha da güçlendirecek ve Türkiye'nin hava muharebe kabiliyetlerini artıracağını belirtildi.

Yeni Bir Dönüm Noktası

Bu gelişme, Birleşik Krallık ve Türkiye ortaklığında cabiliyet işbirliğini destekleyecek ve iki ülkenin savunma sanayilerini dünya genelinde lider ekipmanların karşılıklı alımı yoluyla güçlendirme adına yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor.

Açıklamada, "Savunma Bakanları bugün ortak bir mutabakat zaptı imzalamıştır. Bu belge, ülkeler arasındaki ilişkiyi resmileştirerek Typhoon konusunda tam kapsamlı bir anlaşmaya bir adım daha yaklaştırmaktadır" ifadesine yer verildi. Her iki Bakan, bu imzayı, Türkiye’nin Typhoon topluluğuna katılımı yönünde pozitif bir adım olarak değerlendirerek, gerekli düzenlemelerin en kısa sürede sonuçlandırılması konusunda ortak bir hedef belirlediklerini ifade etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile Türkiye'nin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin tam kapsamlı mutabakat zaptını imzaladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile Türkiye'nin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin tam kapsamlı mutabakat zaptını imzaladı.