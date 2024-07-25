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AB Komisyonu, Netanyahu'nun Kongre Konuşmasına Yanıt Vermedi

AB Komisyonu, Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına dair yorum yapmayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 15:51
AB Komisyonu, Netanyahu'nun Kongre Konuşmasına Yanıt Vermedi

AB Komisyonu'ndan Net Açıklama

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcüleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde gerçekleştirdiği konuşma hakkında yorum yapmayacaklarını duyurdu.

Gazeteciler Sorular Sordu

Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısı sırasında gazeteciler, Netanyahu'nun konuşmasının uluslararası alanda tartışmalara yol açtığını belirterek AB'nin bu konudaki tutumunu sordu.

AB Komisyonu sözcüsü Nabila Massrali, "Bildiğiniz gibi konuşmalar ya da politikacıların yorumları hakkında genel bir değerlendirme yapmıyoruz," ifadelerini kullandı.

Massrali, ayrıca Orta Doğu'daki mevcut duruma ilişkin AB'nin tutumunun "son derece açık" olduğunu vurguladı.

Başka Bir Sözcüden Aynı Yanıt

Bir diğer AB Komisyonu sözcüsü Ariana Podesta da benzer bir cevap vererek, "Bu konuda yorum yapmayacağız. Dolayısıyla bu konudaki sorunuza da bir yanıt veremeyiz," dedi.

Netanyahu'nun Tartışmalı İfadeleri

Ursula von der Leyen'in başkanlık ettiği AB Komisyonu, Gazze'deki durumla ilgili olarak eleştirilerin hedefi olmuştu. Netanyahu, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada Gazze'deki sivil can kayıplarının az olduğunu ve buradaki açlık durumunun olmadığını öne sürdü. Konuşma, birçok kez ayakta alkışla kesildi.

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