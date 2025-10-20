AB Komisyonu Önünde İsrail'le Normalleşme Karşıtı Protesto

AB Komisyonu önünde 25 saattir eylem yapan grup, İsrail'le normalleşmeye karşı çıkarak AB'den Ortaklık Anlaşması'nı feshetmesini talep etti.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 15:26
AB Komisyonu önünde "İsrail'le normalleşme karşıtı" kampı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu binası önünde toplanan ve geceyi binanın önünde geçiren bir grup, AB'ye İsrail'e ateşkese rağmen baskıyı sürdürmesi ve Tel Aviv'i savaş suçlarından sorumlu tutması çağrısında bulundu.

Eylemin ayrıntıları

Uyku tulumları ve şemsiyelerle alanı terk etmeyen göstericiler, polis müdahaleleriyle zaman zaman karşılaştı. Grup, "25 saattir kesintisiz buradayız" ve "AB suç ortaklığına son vermeli" yazılı pankartlar açtı.

Grup sözcüsünün açıklamaları

AA muhabirine konuşan sözcü ve aktivist Laura Sullivan, protestonun amacını "Protestonun amacı, AB'nin İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nı veya bilinen adıyla ticaret anlaşmasını feshetmesini sağlamaktır." sözleriyle özetledi.

Sullivan, eylemin gerekçesini şöyle dile getirdi: "Ateşkes çok kısmi. Bu sadece ilk aşama. Soykırım için adalet sağlanmadı ve tüm bunlarda asıl soru şu: AB ne yapacak? Hala devam eden durumu etkileyebileceği önemli kaldıraçlara sahip. Peki bunu yapacak mı, yapmayacak mı? Bu mesajı iletmek için gereken süre boyunca burada kalacağız. Pek çok Avrupalı bundan endişe duyuyor."

AB Komisyonu'nun önerileri

AB Komisyonu, İsrail'in Gazze'deki eylemleri karşısında neredeyse iki yıllık sessizliğini bozarak, 10 Eylül tarihinde üye ülkelere yaptırım önerilerini açıklamıştı. Öneriler arasında AB-İsrail Ortaklık Anlaşması kapsamındaki malların serbest dolaşımı hükümlerinin askıya alınmasıyla gümrük vergileri getirilmesi ve işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile bunların şiddet eylemlerinden sorumlu tutulan iki bakan Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich hakkında kısıtlamalar yer alıyor.

Bu teklifin kabulü için AB üyelerinin nitelikli çoğunluğu gerekiyor. AB liderleri, konuyla ilgili yaklaşımı değerlendirmek üzere 23 Ekim'deki zirvede bir araya gelecek.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu binasının önünde bir araya gelerek geceyi geçiren bir grup, ateşkes nedeniyle AB'ye İsrail'e baskı yapmayı bırakmaması, Tel Aviv'i savaş suçlarından sorumlu tutması çağrısı yaptı.

