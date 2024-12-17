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AB Komisyonu, TikTok'a Romanya Seçimlerine Müdahale Suçlaması ile Soruşturma Açtı

AB Komisyonu, Rusya'nın Romanya'daki seçimlere müdahale iddiaları nedeniyle TikTok'a soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 18:25
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 18:25
AB Komisyonu, TikTok'a Romanya Seçimlerine Müdahale Suçlaması ile Soruşturma Açtı

AB Komisyonu, TikTok'a Soruşturma Başlattı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'nın Romanya'daki seçimlere müdahale ettiği yönündeki iddiaların ardından TikTok hakkında bir soruşturma başlattığını açıkladı. Bu soruşturma, Dijital Hizmetler Yasası'nın (DSA) olası ihlallerinin belirlenmesi amacıyla yürütülüyor.

Komisyonun yaptığı açıklamaya göre, TikTok'un AB yasalarını ihlal edip etmediği konusunda veri toplanıyor. Romanya'da 24 Kasım'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçimlerinde, Rusya'nın TikTok algoritmalarıyla oynayarak seçimlere müdahale ettiğine dair iddialar sonrası TikTok'un seçim güvenliği konusunda yeterli önlem alıp almadığı değerlendirilecek.

Algoritma Manipülasyonu İddiaları

AB Komisyonu, ilk turda oyların en yüksek yüzdesini alan Calin Georgescu'ya yönelik TikTok'taki içeriklerin kısa sürede "doğal olmayan" bir şekilde arttığını ve bu içeriklerin muhtemel botlar ile sahte hesaplar tarafından oluşturduğuna dair endişeler taşıdığını bildirdi.

Soruşturma süreci sonuçlandığında, eğer TikTok'un AB yasalarına uymadığı tespit edilirse, sosyal medya platformuna küresel gelirinin %6'sı oranında bir para cezası verilebileceği belirtiliyor.

Demokrasilerin Korunması Gerekiyor

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuya ilişkin açıklamasında, "Demokrasilerimizi her türlü dış müdahaleye karşı korumalıyız. Bu tür bir müdahaleden şüphelendiğimizde, özellikle de seçimler sırasında, hızlı ve kararlı bir şekilde hareket etmeliyiz." ifadelerine yer verdi.

Romanya Seçim Süreci

Romanya'da 24 Kasım'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turunda Georgescu, oyların %22,95'ini alırken, merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisi adayı Elena Lasconi %19,17 ile ikinci tura yükseldi. İkinci tur 8 Aralık için planlanırken, Georgescu ile Lasconi'nin karşı karşıya gelmesi bekleniyordu.

Buna karşın, seçim sonuçlarına itirazlar yapıldı ve Anayasa Mahkemesi ilk tur sonuçlarının yeniden sayılmasına karar verdi. İstihbarat Servisi tarafından ifşa edilen belgeler, Georgescu'nun TikTok üzerinden yürüttüğü kampanyanın yerel ve etkili kişiler tarafından desteklendiğini ve Rusya'nın seçimleri etkileme çabalarını ima etti.

Sonuç olarak, Romanya Anayasa Mahkemesi 6 Aralık'ta yapılan açıklamada, ilk tur seçim sonuçlarının iptal edildiğini ve seçim sürecinin tekrar başlatılması gerektiğini belirtti.

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