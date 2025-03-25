AB Komisyonu Üyesi Lahbib'den İsrail'in Gazze Saldırılarına Sert Tepki

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, sağlık personeli, ambulanslar ve hastanelerin bir kez daha İsrail'in saldırısına maruz kaldığını vurgulayarak, Tel Aviv yönetimini bu eylemleri durdurmaya ve uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeye çağırdı.

Lahbib, İsrail'in Gazze'deki ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılarla ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Gelişmelerden büyük endişe duyduğunu belirten Lahbib, "Sağlık personeli, ambulanslar ve hastaneler bir kez daha İsrail'in saldırısına uğradı. Bu eylemler, düşmanlıkların ortasında hayat kurtarmak için çabalayan yardım görevlilerinin temel ve kahramanca çabalarını baltalıyor. İnsani yardım çabaları, çaresizce ihtiyaç duyanlara ulaşmaya devam etmelidir. Uluslararası insancıl hukuk herkes tarafından saygı görmelidir," ifadelerini kullandı.

Lahbib, açıklamasına şöyle devam etti: "Her zaman insani yardım görevlileri ve tesisleri de dahil olmak üzere tüm sivillerin, tıbbi tesislerin, okulların ve BM tesislerinin korunmasını sağlamalıyız. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durum Yardım Koordinatörü Tom Fletcher ile birlikte tüm sivillere ve insani yardım görevlilerine saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyorum."

Fletcher, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Gazze'den korkunç haberler. Daha fazla sağlık çalışanı, ambulans ve hastane, hayatta kalanları kurtarmaya çalışırken saldırıya uğruyor. Hepimiz hastanelerin ve sağlık görevlilerinin hedef alınmamasını talep etmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

- Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırılarına yeniden başladı:

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta başlayan ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştır. Saldırılar sonucunda, çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 792'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1663'ü aşkın kişi yaralandı. 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 144'e, yaralıların sayısı ise 113 bin 704'e yükseldi.