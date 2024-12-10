DOLAR
34,84 -0,06%
EURO
36,73 0,11%
ALTIN
2.995,66 -0,67%
BITCOIN
3.379.438,84 -0,45%

AB Komisyonu Üyesi Lahbib, Suriye'de Birlik Çağrısı Yaptı

AB Komisyonu'nun yeni üyesi Hadja Lahbib, Suriye için tüm tarafları bir araya gelmeye çağırarak birlik ve barış vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 15:29
AB Komisyonu Üyesi Lahbib, Suriye'de Birlik Çağrısı Yaptı

AB Komisyonu Üyesi Lahbib, Suriye için Birlik Çağrısında Bulundu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun yeni Hazırlık, Kriz Yönetimi ve Eşitlikten sorumlu üyesi Hadja Lahbib, Suriye'de başlayacak yeni dönemde AB'nin ülke halkının yanında olacağını belirterek, tüm taraflara birlik çağrısında bulundu.

Lahbib, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, "Tüm tarafların, tüm Suriyelilerin barışı ve istikrarı için bir araya gelme zamanı geldi." ifadesini kullandı. Yeni görevinde bu amaca yönelik özel çaba göstereceğini ifade eden Lahbib, "Suriye'yi yuva olarak adlandıran tüm insanlara adalet, özgürlük ve refahın olduğu bir Suriye için yeni bir dönem açabileceğine inanıyorum. Suriye halkı AB'nin desteğine güvenebilir." dedi.

Lahbib, Suriye halkına yönelik insani yardımları artıracaklarını vurgulayarak, "Daha fazla diyalog ve birlikle, uluslararası insani hukuka ve insan haklarına saygı göstereceğiz. Suriye halkının hak ettiği tek yol budur. AB bu yolculukta yanınızda olacak." şeklinde konuştu.

AB'nin Suriye'ye Desteği

Avrupa Birliği, Beşşar Esed rejiminin devrilmesi sonrası durumu olumlu karşıladığını açıklayarak, bölgede tüm yapıcı ortaklarla çalışmaya hazır olduklarını duyurmuştu.

Suriye'deki Son Gelişmeler

Suriye'de, 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi büyük illerde üstünlük sağladı.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer bölgelerde kontrolü tamamen kaybetti. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona erdi. Rejim lideri Esed, başkentten kaçmak zorunda kaldı.

Aralık ayında başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu çerçevesinde, Suriye Milli Ordusu Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı. Operasyon kapsamında, Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla Fırat Nehri'nin batısındaki bölge, PKK/YPG'den temizlenmiş oldu.

İLGİLİ HABERLER

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı

"Aşk-ı Memnu'nun Yıldızları, Selçuk Bey Yes Man'de buluşuyor!

Ziraat Bankası'ndan Müşterilere Dev Hizmet: Süper Şube ile Bedava Avantajlar!

Ehliyet Alma Yaşı 16'ya Düşürüldü! Resmi Gazete'deki Değişiklikler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeniden Refah Partisi'nden İnsan Hakları Günü Açıklaması: Zulümler Devam Ediyor
2
Batı Trakyalı Türklerden Dünya İnsan Hakları Günü Mesajları
3
Suriye Milli Ordusu Münbiç'te Arama Tarama Faaliyetlerine Devam Ediyor
4
İngiltere ve Almanya'dan Düzensiz Göçle Mücadele İçin Eylem Planı
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Suriye ve Bölgesel Gelişmeleri Görüştü
6
Gazze, 2024'te Gazetecilerin En Tehlikeli Yeri Oldu: 55 Ölü Rapor Edildi

Kuruluş Osman'a Yeni Kötü Adam: Moğol Komutanı Dahil Oluyor!

"Aşk-ı Memnu'nun Yıldızları, Selçuk Bey Yes Man'de buluşuyor!

Göbek Yağlarından Kurtulmak İçin Yapılması Gereken 5 Madde!

Ziraat Bankası'ndan 10.000 TL Ödeme Fırsatı! 7 Ocak'ta Hesaplarda

150.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı ile Yeni Kampanya Duyuruldu

17 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! O Üründeki İndirim Şaşırtıyor

Ziraat Bankası'ndan Müşterilere Dev Hizmet: Süper Şube ile Bedava Avantajlar!

10 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Enerji ve Yenilik Dolu Bir Gün

Soğuk Hava ve Kar Yağışı Türkiye'yi Etkileyecek!

Devletin 72.000 TL BES Desteği İçin Son Günler!

Ehliyet Alma Yaşı 16'ya Düşürüldü! Resmi Gazete'deki Değişiklikler

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı