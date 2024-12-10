AB Komisyonu Üyesi Lahbib, Suriye'de Birlik Çağrısı Yaptı

AB Komisyonu Üyesi Lahbib, Suriye için Birlik Çağrısında Bulundu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun yeni Hazırlık, Kriz Yönetimi ve Eşitlikten sorumlu üyesi Hadja Lahbib, Suriye'de başlayacak yeni dönemde AB'nin ülke halkının yanında olacağını belirterek, tüm taraflara birlik çağrısında bulundu.

Lahbib, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, "Tüm tarafların, tüm Suriyelilerin barışı ve istikrarı için bir araya gelme zamanı geldi." ifadesini kullandı. Yeni görevinde bu amaca yönelik özel çaba göstereceğini ifade eden Lahbib, "Suriye'yi yuva olarak adlandıran tüm insanlara adalet, özgürlük ve refahın olduğu bir Suriye için yeni bir dönem açabileceğine inanıyorum. Suriye halkı AB'nin desteğine güvenebilir." dedi.

Lahbib, Suriye halkına yönelik insani yardımları artıracaklarını vurgulayarak, "Daha fazla diyalog ve birlikle, uluslararası insani hukuka ve insan haklarına saygı göstereceğiz. Suriye halkının hak ettiği tek yol budur. AB bu yolculukta yanınızda olacak." şeklinde konuştu.

AB'nin Suriye'ye Desteği

Avrupa Birliği, Beşşar Esed rejiminin devrilmesi sonrası durumu olumlu karşıladığını açıklayarak, bölgede tüm yapıcı ortaklarla çalışmaya hazır olduklarını duyurmuştu.

Suriye'deki Son Gelişmeler

Suriye'de, 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi büyük illerde üstünlük sağladı.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer bölgelerde kontrolü tamamen kaybetti. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona erdi. Rejim lideri Esed, başkentten kaçmak zorunda kaldı.

Aralık ayında başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu çerçevesinde, Suriye Milli Ordusu Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı. Operasyon kapsamında, Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla Fırat Nehri'nin batısındaki bölge, PKK/YPG'den temizlenmiş oldu.