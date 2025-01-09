AB Konseyi Başkanı Costa, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Görüştü

AB Konseyi Başkanı Costa, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüşerek, havacılık kazasında hayatını kaybedenler için taziyelerini sundu.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 17:07
AB Konseyi Başkanı Costa, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Görüştü

AB Konseyi Başkanı Costa'dan Taziye Telefonu

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Costa, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda bu önemli görüşmeyi duyurdu.

Görüşmede, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yolları (AZAL) uçağı ile ilgili taziyelerini sunan Costa, "AB, kazanın tarafsız ve şeffaf bir şekilde soruşturulmasını destekliyor" ifadesinde bulundu.

AB-Azerbaycan İlişkileri Üzerine Olası İşbirlikleri

Costa, aynı zamanda AB ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi üzerine fırsatların ele alındığını belirterek, Aliyev ile "yakında" bir araya gelmeyi planladıklarını kaydetti.

Kaza Detayları ve İddialar

25 Aralık 2024 tarihinde Bakü-Grozni seferini yapmakta olan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcu ile birlikte toplamda 67 kişi bulunuyordu. Kazada ne yazık ki 38 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi ise kurtarıldı.

Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus Pantsir-S hava savunma sistemi saldırısına uğradığı iddiasını doğrulamıştı. Bu olay üzerine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aliyev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, AZAL'a ait uçağın düşürüldüğü trajik olay için özür diledi.

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