Muş'ta 26 Yerleşim Yeri Kar ve Tipi Sonrası Yeniden Ulaşıma Açıldı

Muş'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 26 yerleşim yerinin yolları, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 17:40
Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Muş'ta, kapanan köy yolları İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. 26 yerleşim yerinin yolu, yürütülen karla mücadele operasyonları sonucunda tekrar hizmete girdi.

Karla Mücadele Çalışmaları

İl Özel İdaresi ekipleri, sabahın erken saatlerinde başlattıkları çalışmalarda, zorlu kış koşullarına rağmen aralıksız mesai yaptı. Zincir takarak ilerleyen ekipler ve iş makineleri, sarp dağlar arasındaki karlı ve buzlu güzergâhlarda yolları açmak için çaba sarf etti.

Yapılan çalışmaların ardından yolları açılan yerleşim yerlerinin ulaşımı normale dönerken, ekiplerin muhtemel yeni kapanmalara karşı teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

