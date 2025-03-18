AB Konseyi Başkanı Costa'dan Gazze Saldırılarına Sert Tepki

AB Konseyi Başkanı Costa'dan Şok Edici Açıklama

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında yaşanan sivil kayıplar karşısında derin bir şok ve üzüntü içinde olduklarını belirtti.

Costa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'den gelen haberler ve dün gece İsrail hava saldırıları sonrasında yaşanan çok sayıda sivil kaybı karşısında şok ve üzüntü içindeyiz," ifadelerini kullandı.

Ateşkes İhlalleri ve İnsani Yardım Talebi

Costa, açıklamalarında şiddetin sona ermesi ve ateşkes anlaşmasının şartlarına saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizerken, tüm esirler ve tutukluların serbest bırakılması ile insani yardımın derhal yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

İsrail Ordusundan Yeni Saldırılar

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından Gazze'ye yönelik şiddetli saldırılarına yeniden başladı. 18 Mart sabahı gerçekleştirilen hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 400'den fazla kişi hayatını kaybetti, 500’ün üzerinde Filistinli yaralandı.

Ayrıca, İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, saldırıların Binyamin Netanyahu ve Yisrael Katz'ın talimatları doğrultusunda gerçekleştiği belirtildi. İsrail yönetimi ayrıca Hamas'a karşı giderek artan bir askeri güçle hareket edeceğini duyurdu.

Hamas'tan Yanıt: Sorumlulukları Yerine Getirmiyorlar

Hamas ise, İsrail’in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözleri önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi’nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını ifade etti.