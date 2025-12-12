Karacahisar’da Orta Çağ’ın En Büyük Sarnıcı Ortaya Çıkarıldı

Karacahisar’da Orta Çağ’ın En Büyük Sarnıcı Günışığına Çıktı

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen "Karacahisar Kalesi Örneğinde Arkeoloji ve Tarih Bağlamı" semineri, Taciser Tüfekçi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinliğin konuşmacısı Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkan Yardımcısı ve Karacahisar Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Hasan Yılmazyaşar oldu. Programa Prof. Dr. Bedia Yelda Uçkan, Prof. Dr. Zeliha Demirel Gökalp, Prof. Dr. Mehmet Erol Altınsapan ile akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Sarnıç Kazıları: 2019–2024 Çalışmaları ve Bulgular

Doç. Dr. Hasan Yılmazyaşar, Karacahisar’daki kazı sürecini ve elde edilen buluntuları aktardı. 2019’da başlatılan ve 2024’te tamamlanan çalışmalarda, 7 destek ayağı olan ve tonozla örtülü yapısıyla Orta Çağ kalelerindeki en büyük sarnıçlardan biri ortaya çıkarıldı. Sarnıçta binin üzerinde seramik parçası ve yoğun keşifler tespit edildi. Yılmazyaşar, kalelerde yaşamın devamı için suyun hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekti ve sarnıç ile iç surdaki su yapılarının ortaya çıkarılmasının kritik olduğunu vurguladı.

Karacahisar’ın Tarihsel ve Stratejik Önemi

Yılmazyaşar, Karacahisar’ın 14. yüzyıl Osmanlı tarihi açısından taşıdığı önemi şu sözlerle özetledi: Karacahisar Kalesi 14. yüzyıl Osmanlı tarihi için yazılı kaynakların azlığı nedeniyle arkeolojinin kilit rol oynadığı bir alandır. Osmanlı’nın kuruluşunun 700. yılı münasebetiyle başlatılan çalışmalar, Osmanlı arkeolojisinde farkındalık oluşturdu.

Konuşmada Karacahisar’ın Osmanlı Beyliği’nin ilk fetih yeri olarak kabul edildiği, burada ilk hutbenin okunduğu, ilk sikkenin basıldığı, ilk vergi uygulamasının hayata geçirildiği ve ilk kadının atandığına ilişkin geleneksel anlatılar hatırlatıldı. Aşılmazade ve Neşri gibi kroniklere göre burası Osmanlı’nın bağımsızlığını ilan ettiği yer olarak gösteriliyor. Ayrıca Bizans kaynaklarında geçen Dorylaion Kalesi’nin Şarhöyük yerine Karacahisar olabileceği fikri de tartışmaya açık bir olasılık olarak sunuldu.

Kazılarda çıkan verilerin yüzde doksanından fazlasının Fatih dönemi öncesini yansıtması, Karacahisar’ın erken Osmanlı ve öncesindeki stratejik önemini destekliyor. Yılmazyaşar, arkeolojik çalışmaların Osmanlı kroniklerinin güvenirliğinin değerlendirilmesi ve tarihi anlatıların revize edilmesinde kritik rol oynadığını belirtti.

Etkinlik, katılımcıların sorularının cevaplandırıldığı bir soru‑cevap bölümüyle sona erdi.

