Acıpayam'da Öğrenciler Babalarına El Yapımı Ayakkabı Hazırladı

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Acıpayam ilçesinde Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Programı öğrencileri, teknik gezi kapsamında babalarına vermek üzere el yapımı ayakkabı üretti.

Teknik gezi atölyeye dönüştü

Program koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Fatma Filiz Yıldırım önderliğinde düzenlenen gezide öğrenciler, Yeşilyuva Ayakkabı Kooperatifi'ni ziyaret etti. Gezi, Öğr. Gör. Dr. Fatma Filiz Yıldırım’ın yürüttüğü Monte ve Finisaj dersi kapsamında gerçekleştirildi. Etkinliğe Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Dr. Özlem Yılmaz Karaboyacı da katıldı.

Uygulamalı eğitim ve işbirliği

Firma ziyareti, öğrenciler için kısa sürede bir atölye çalışmasına dönüştü. İşletme yetkililerinden edinilen bilgiler ışığında öğrenciler, öğrendiklerini uygulama fırsatı buldu ve ürettikleri ayakkabıları babalarına hediye etmek üzere bizzat monte ettiler. Üretim sürecinin içinde yer almak öğrenciler tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

Teknik gezide ev sahipliği yapan firma sahipleri, gösterdikleri nezaket, cömertlik ve yardımseverlik ile de takdir topladı. Etkinlik, hem öğretici hem de duygusal açıdan öğrenciler için önemli bir deneyim sağladı.

