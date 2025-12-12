DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,09 0,15%
ALTIN
5.953,37 -1,73%
BITCOIN
3.937.991,97 -0,76%

Acıpayam'da Öğrenciler Babalarına El Yapımı Ayakkabı Hazırladı

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi öğrencileri, Yeşilyuva Ayakkabı Kooperatifi'ndeki teknik gezide babalarına hediye etmek üzere ayakkabı üretti.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 14:54
Acıpayam'da Öğrenciler Babalarına El Yapımı Ayakkabı Hazırladı

Acıpayam'da Öğrenciler Babalarına El Yapımı Ayakkabı Hazırladı

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Acıpayam ilçesinde Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Programı öğrencileri, teknik gezi kapsamında babalarına vermek üzere el yapımı ayakkabı üretti.

Teknik gezi atölyeye dönüştü

Program koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Fatma Filiz Yıldırım önderliğinde düzenlenen gezide öğrenciler, Yeşilyuva Ayakkabı Kooperatifi'ni ziyaret etti. Gezi, Öğr. Gör. Dr. Fatma Filiz Yıldırım’ın yürüttüğü Monte ve Finisaj dersi kapsamında gerçekleştirildi. Etkinliğe Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Dr. Özlem Yılmaz Karaboyacı da katıldı.

Uygulamalı eğitim ve işbirliği

Firma ziyareti, öğrenciler için kısa sürede bir atölye çalışmasına dönüştü. İşletme yetkililerinden edinilen bilgiler ışığında öğrenciler, öğrendiklerini uygulama fırsatı buldu ve ürettikleri ayakkabıları babalarına hediye etmek üzere bizzat monte ettiler. Üretim sürecinin içinde yer almak öğrenciler tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

Teknik gezide ev sahipliği yapan firma sahipleri, gösterdikleri nezaket, cömertlik ve yardımseverlik ile de takdir topladı. Etkinlik, hem öğretici hem de duygusal açıdan öğrenciler için önemli bir deneyim sağladı.

DENİZLİ’NİN ACIPAYAM İLÇESİNDE AYAKKABI TASARIM VE ÜRETİMİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ TEKNİK GEZİ...

DENİZLİ’NİN ACIPAYAM İLÇESİNDE AYAKKABI TASARIM VE ÜRETİMİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ TEKNİK GEZİ PROGRAMI KAPSAMINDA BABALARI İÇİN ELLERİYLE AYAKKABI YAPTI.

DENİZLİ’NİN ACIPAYAM İLÇESİNDE AYAKKABI TASARIM VE ÜRETİMİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ TEKNİK GEZİ...

İLGİLİ HABERLER

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da 5 Katlı Metruk Binada Yangın Kontrol Altına Alındı
2
Sapanca Gölü’nde kaçak borular, sazlık kesimi ve kıyı işgalleri
3
İsrail'den Lübnan'a Son 4 Günde İkinci Saldırı: Ateşkes İhlali
4
Aksaray'da Hollanda'dan Gelen Uyuşturucu Operasyonu: Buzdolabında Kokain, Gardıropta Tabanca
5
Başkan Yılmaz Kurtuluş Caddesi'nde: Esnaf ve Mahalle Ziyareti
6
Sultangazi'ye "Avrupa Spor Şehri" Ünvanı

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?