İsrail'den Lübnan'a Son 4 Günde İkinci Saldırı: Ateşkes İhlali

İsrail'den Lübnan'a Son 4 Günde İkinci Saldırı

İsrail ordusu, salı gününden bu yana ikinci kez Lübnan'ı vurdu. Ateşkese rağmen saldırıların sürdüğü bildiriliyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri yapılan açıklamada, bu hafta ikinci kez Lübnan'a operasyon düzenlendiğini; Hizbullah'a ait bir eğitim kampı ve farklı noktaların hedef alındığını belirtti.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı ise İsrail savaş uçaklarının ülkenin doğusu ve güneyinde hava saldırıları gerçekleştirdiğini, El-Mahmudiye, Al-Carmak ve Zlayya Vadisi'nin vurulduğunu aktardı.

Ateşkes ve BM Raporu

İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'te başlayan ve 14 ay süren çatışmaların ardından 27 Kasım 2024'te ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda ateşkes ilan edilmişti. Ancak İsrail ordusu, "Hizbullah tehditlerini" ortadan kaldırma iddiasıyla zaman zaman saldırıları sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler'in Kasım ayında yayımladığı rapora göre ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana Lübnan'da en az 127 sivil hayatını kaybetti; BM yetkilileri bu saldırıların "savaş suçu" oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Tırmanış ve Misilleme Tehdidi

Geçen hafta İsrail'in Beyrut'un güney banliyölerini bombalaması ve Hizbullah'ın iki numaralı ismi olarak bilinen üst düzey komutan Haytham Ali Tabatabaien'in öldürülmesiyle gerilim yükseldi. Hizbullah lideri Naim Kasım, Tabtabai'nin öldürülmesine misilleme için zaman belirleyeceklerini söyleyerek, "Lübnan-İsrail arasında bir savaş çıkmasını mı bekliyorsunuz? Belki çıkabilir evet, böyle bir ihtimal var. Ancak ortada savaş yaşanmaması ihtimali de var" ifadelerini kullandı.

