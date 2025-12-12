DOLAR
Bodrum'da Gelin Dolmuşu Sokakları Şenlendirdi

Bodrum'da Umut ve Seminay Akkaya, nikah sonrası şehir içi dolmuşu gelin arabasına dönüştürüp konvoyla ilçeyi şenlendirdi; vatandaşlar ve turistler coşkuyla izledi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 14:58
Bodrum'da Gelin Dolmuşu Sokakları Şenlendirdi

Bodrum'da gelin dolmuşu ilçe sokaklarını şenlik alanına çevirdi

Renkli konvoy, Bodrum Evlendirme Dairesi önünden başladı

Umut Akkaya ile Seminay Akkaya, dünya evine girdikleri günde şehir içi ulaşımda kullandıkları dolmuşu gelin arabasına dönüştürerek Bodrum sokaklarında unutulmaz bir görüntü oluşturdu.

Bodrum Evlendirme Dairesinde kıyılan nikahın ardından kapıları çiçeklerle süslenen dolmuşa binen çift, konvoy eşliğinde ilçe turuna çıktı. Aracın üzerindeki renkli süslemeler ve çalınan kornalar, cadde ve sokaklarda adeta küçük bir şenlik havası yarattı.

Korna sesleriyle sokağa çıkan vatandaşlar, gelin dolmuşunu cep telefonlarıyla kaydederken; özellikle çocuklar ve ilçeyi ziyaret eden turistler, tur boyunca dolmuşa eşlik edip çifte el salladı.

Yıllardır aynı dolmuşla çalıştıklarını söyleyen Umut ve Seminay Akkaya, "Bu araç bizim için sadece bir iş aracı değil, hayatımızın bir parçası. En mutlu günümüzde de onunla yola çıkmak istedik" dedi.

Renkli görüntüler ve samimi anlarla dolu konvoy, Bodrum merkezinde vatandaşlar tarafından uzun süre ilgiyle izlendi ve kaydedildi.

