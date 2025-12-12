DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,09 0,15%
ALTIN
5.953,37 -1,73%
BITCOIN
3.937.991,97 -0,76%

BAÜN'den 'Filistin’e Özgürlük Koşusu' — Gazze için 3.5 km farkındalık

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye öğrencileri, 'Filistin’e Özgürlük Koşusu' ile Gazze'deki İsrail zulmüne dikkat çekti; 3.5 km'lik parkur tamamlandı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 15:10
BAÜN'den 'Filistin’e Özgürlük Koşusu' — Gazze için 3.5 km farkındalık

BAÜN'den 'Filistin’e Özgürlük Koşusu' — Gazze için 3.5 km farkındalık

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencilerinden anlamlı etkinlik

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencileri, Gazze’deki İsrail zulmüne dikkat çekmek amacıyla 'Filistin’e Özgürlük Koşusu, Bir Adım At, Bir Umut Kat' sloganıyla bir farkındalık etkinliği düzenledi.

Etkinlik, fakülte öğrencileri Tolga Şen, Mehmet Tekin Uslu, Enes Kolu, Büşra Pirvadioğlu ve Samera Mohıbı tarafından hazırlanan proje kapsamında, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi önünden başladı. Katılımcılar, Enver Güreli Bulvarı boyunca uzanan 3.5 kilometrelik parkuru tamamladı.

Koşuya destek verenler arasında fakülte yönetimi ve yerel kurum temsilcileri de yer aldı. Bir süre ellerinde pankartlarla yürüyerek katılım gösteren isimler arasında Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, Burhaniye Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Osman Taş, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Fatih Çolakopğlu ve Özkan Demir ile Burhaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Varol bulunuyordu.

Yarışmada birinciliği Ahmet Doğan Keçeci, ikinciliği Ramazan Koltuk, üçüncülüğü ise Ramazan Yıldırım elde etti. Dereceye girenlere madalyaları, Dekan Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, Başsavcı Turgay Osman Taş ve Ticaret Odası Başkanı Hasan Varol tarafından takdim edildi.

Koşu öncesinde açıklama yapan Dekan Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, İsrail’in Gazze ve Filistin’de gerçekleştirdiği katliamı kınadıklarını belirterek, bu tür farkındalık projelerinin önemine vurgu yaptı. İlban, 'Fakültemiz sosyal sorumluluk projeleri içerisinde bu katliamın insanlık suçu olduğunu gösterebilmek için bizler de öğrencilerimizle taşın altına elimizi koyduk' şeklinde konuştu.

Proje yürütücüsü Tolga Şen ise koşunun Filistin halkının mücadelesinde yanlarında olduklarını haykıran sembolik ve kararlı bir duruş olduğuna dikkat çekti; zulme, soykırıma ve adaletsizliğe karşı duran tüm mazlum toplumlarla omuz omuza olduklarını göstermeyi amaçladıklarını belirtti.

BAÜN ÖĞRENCİLERİ, GAZZE'DEKİ İSRAİL ZULMÜNE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA "FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK KOŞUSU...

BAÜN ÖĞRENCİLERİ, GAZZE'DEKİ İSRAİL ZULMÜNE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA "FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK KOŞUSU, BİR ADIM AT, BİR UMUT KAT" SLOGANIYLA BİR FARKINDALIK ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ.

BAÜN ÖĞRENCİLERİ, GAZZE'DEKİ İSRAİL ZULMÜNE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA "FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK KOŞUSU...

İLGİLİ HABERLER

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da 5 Katlı Metruk Binada Yangın Kontrol Altına Alındı
2
Sapanca Gölü’nde kaçak borular, sazlık kesimi ve kıyı işgalleri
3
İsrail'den Lübnan'a Son 4 Günde İkinci Saldırı: Ateşkes İhlali
4
Yakın Doğu Üniversitesi'nden KKTC Merkezi Cezaevi'nde Kadın Mahkûmlara Sağlık, Psikoloji ve Sanat Atölyeleri
5
Aksaray'da Hollanda'dan Gelen Uyuşturucu Operasyonu: Buzdolabında Kokain, Gardıropta Tabanca
6
Başkan Yılmaz Kurtuluş Caddesi'nde: Esnaf ve Mahalle Ziyareti
7
Acıpayam'da Öğrenciler Babalarına El Yapımı Ayakkabı Hazırladı

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?