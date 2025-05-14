DOLAR
38,73 -0,06%
EURO
43,46 -0,49%
ALTIN
3.960,97 0,06%
BITCOIN
4.008.972,64 0,11%

AB Konseyi Başkanı Costa: Kosova, Avrupa Ailesinin Bir Parçası Olmalı

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Kosova'nın Avrupa Birliği ailesinin bir parçası olduğunu vurguladı ve ilişkilerin normalleşmesi gerektiğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 14.05.2025 21:22
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 21:22
AB Konseyi Başkanı Costa: Kosova, Avrupa Ailesinin Bir Parçası Olmalı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Kosova'nın yerinin AB ailesi içerisinde olduğunun altını çizdi. Balkan turuna çıkan Costa, Sırbistan, Bosna-Hersek ve Karadağ’ın ardından Kosova’nın başkenti Priştine’de Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile bir araya geldi.

Kosova Cumhurbaşkanlığı'nda resmi törenle karşılanan Costa, Osmani ile gerçekleştirdiği görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında, Balkan ülkelerine yönelik genişlemenin, AB’nin en önemli jeopolitik yatırımlarından biri olduğunu vurguladı.

Costa, Kosova ve Sırbistan ilişkilerinin normalleşmesinin önemine dikkat çekerek, "Bu, Avrupa yolculuğunuzun yanı sıra Kosovalıların yaşamları için de faydalı olacaktır. Kosova'nın yeri AB ailesindedir ancak bu aynı zamanda taahhütlerinizi yerine getirmenizi de gerektirir," dedi.

Bölgedeki gerilimlerin azaltılmasına yönelik AB’nin Kosova’ya uyguladığı cezai tedbirlerin olduğunu dile getiren Costa, "Benim temennim, bu gerilimin en kısa sürede sona ermesi ve ardından bu tedbirlerin kaldırılması yönünde ilerleyebilmemizdir," şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Osmani de AB’nin Kosova’ya yönelik cezai tedbirlerin kaldırılmasını umduklarını ifade etti. Tedbirlerin, Kosova vatandaşlarına doğrudan zarar verdiğini belirten Osmani, "Bu yaz, tedbirlerin uygulanmasına ilişkin kararın üzerinden iki yıl geçmiş olacak. Tedbirlerin yürürlükte kaldığı her dakika, bir dakika daha fazla adaletsizlik anlamı taşıyor," dedi.

Osmani, Kosova'nın bağımsızlığını henüz tanımamış beş AB ülkesinden, Kosova'nın birliğe üyeliği konusunda stratejik yaklaşım benimsemelerini beklediğini kaydetti. Ayrıca, Kosova’nın AB üyelik başvurusunun değerlendirilmesinin zamanının geldiğini belirterek, "Bu belge sadece bir arşiv belgesi olarak kalmamalıdır," ifadelerini kullandı.

Osmani, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Moskova ziyaretini de eleştirerek, AB’nin tepkisiz kalmasının soru işaretleri yarattığını vurguladı.

AB, Kosova’ya ülkenin kuzeyinde yaşanan gerilimleri düşürecek adımları atmadığı gerekçesiyle 2023 yılında bazı cezai tedbirler uygulamaya başlamıştı. Bu tedbirler, Kosova'nın bazı alanlarda AB fonlarından yararlanmasını engellemektedir.

Kosova, AB’ye üyelik başvurusunu 15 Aralık 2022 tarihinde teslim etmişti. Costa, Balkan turu kapsamında Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'u da ziyaret edecektir.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa (solda), Sırbistan, Bosna Hersek ve Karadağ’ın...

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa (solda), Sırbistan, Bosna Hersek ve Karadağ’ın ardından Kosova’nın başkenti Priştine’ye gelerek Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani (sağda) ile bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa (solda), Sırbistan, Bosna Hersek ve Karadağ’ın...

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa (solda), Sırbistan, Bosna Hersek ve Karadağ’ın ardından Kosova’nın başkenti Priştine’ye gelerek Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani (sağda) ile bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

Afyonkarahisar'da Ekmek Fiyatları %40 Zamlandı!

Adana'da Sağanak Yağışların Etkisi Devam Ediyor!

İstanbul'da Su Faturalara Yüzde 10 Zam!

Kütahya'da Kurbanlık Fiyatlarına Şok Zam: Yüzde 600 Artış!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Ulusa Sesleniş: Barış ve Kalkınma Vurgusu
2
Hatay'da Sağanak ve Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
3
Üsküdar'da 4 Kişinin Öldüğü Silahlı Çatışma Davası Devam Ediyor
4
İstanbul Anadolu Adliyesi 12. Geleneksel Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Yıldız City
5
İstanbul'da Su Faturalara Yüzde 10 Zam!
6
Muş'ta Aileler 'Terörsüz Türkiye' İçin Eylemde: Evlat Hasreti Bitiyor mu?
7
Tez-Koop-İş, Bakanlık Önünde Kamu İşçileri İçin Basın Açıklaması Yaptı

İstanbul'da Su Faturalara Yüzde 10 Zam!

İŞKUR'dan Eski Hükümlülere 435.000 TL Hibe Desteği

Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

Kırıkkale'de Ücretsiz Fide Dağıtımı 16 Mayıs'ta!

Manisa'da Yıl Boyu Sürecek Destek Kampanyası

Adana'da Sağanak Yağışların Etkisi Devam Ediyor!

Kütahya'da Kurbanlık Fiyatlarına Şok Zam: Yüzde 600 Artış!

Kırıkkale'de Bedava Fide Dağıtımı: İzdiham Yaşandı

İstanbul, Ankara, İzmir: Çifte Zam Geliyor

Bakan Kurum Bursa'da Tarihi Müjdeleri Açıkladı! Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem

Afyonkarahisar'da Ekmek Fiyatları %40 Zamlandı!

Kırmızı Alarm: 17 İlde Sel, Dolu ve Fırtına Tehlikesi!