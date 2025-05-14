AB Konseyi Başkanı Costa: Kosova, Avrupa Ailesinin Bir Parçası Olmalı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Kosova'nın yerinin AB ailesi içerisinde olduğunun altını çizdi. Balkan turuna çıkan Costa, Sırbistan, Bosna-Hersek ve Karadağ’ın ardından Kosova’nın başkenti Priştine’de Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile bir araya geldi.

Kosova Cumhurbaşkanlığı'nda resmi törenle karşılanan Costa, Osmani ile gerçekleştirdiği görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında, Balkan ülkelerine yönelik genişlemenin, AB’nin en önemli jeopolitik yatırımlarından biri olduğunu vurguladı.

Costa, Kosova ve Sırbistan ilişkilerinin normalleşmesinin önemine dikkat çekerek, "Bu, Avrupa yolculuğunuzun yanı sıra Kosovalıların yaşamları için de faydalı olacaktır. Kosova'nın yeri AB ailesindedir ancak bu aynı zamanda taahhütlerinizi yerine getirmenizi de gerektirir," dedi.

Bölgedeki gerilimlerin azaltılmasına yönelik AB’nin Kosova’ya uyguladığı cezai tedbirlerin olduğunu dile getiren Costa, "Benim temennim, bu gerilimin en kısa sürede sona ermesi ve ardından bu tedbirlerin kaldırılması yönünde ilerleyebilmemizdir," şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Osmani de AB’nin Kosova’ya yönelik cezai tedbirlerin kaldırılmasını umduklarını ifade etti. Tedbirlerin, Kosova vatandaşlarına doğrudan zarar verdiğini belirten Osmani, "Bu yaz, tedbirlerin uygulanmasına ilişkin kararın üzerinden iki yıl geçmiş olacak. Tedbirlerin yürürlükte kaldığı her dakika, bir dakika daha fazla adaletsizlik anlamı taşıyor," dedi.

Osmani, Kosova'nın bağımsızlığını henüz tanımamış beş AB ülkesinden, Kosova'nın birliğe üyeliği konusunda stratejik yaklaşım benimsemelerini beklediğini kaydetti. Ayrıca, Kosova’nın AB üyelik başvurusunun değerlendirilmesinin zamanının geldiğini belirterek, "Bu belge sadece bir arşiv belgesi olarak kalmamalıdır," ifadelerini kullandı.

Osmani, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Moskova ziyaretini de eleştirerek, AB’nin tepkisiz kalmasının soru işaretleri yarattığını vurguladı.

AB, Kosova’ya ülkenin kuzeyinde yaşanan gerilimleri düşürecek adımları atmadığı gerekçesiyle 2023 yılında bazı cezai tedbirler uygulamaya başlamıştı. Bu tedbirler, Kosova'nın bazı alanlarda AB fonlarından yararlanmasını engellemektedir.

Kosova, AB’ye üyelik başvurusunu 15 Aralık 2022 tarihinde teslim etmişti. Costa, Balkan turu kapsamında Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'u da ziyaret edecektir.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa (solda), Sırbistan, Bosna Hersek ve Karadağ’ın ardından Kosova’nın başkenti Priştine’ye gelerek Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani (sağda) ile bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa (solda), Sırbistan, Bosna Hersek ve Karadağ’ın ardından Kosova’nın başkenti Priştine’ye gelerek Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani (sağda) ile bir araya geldi.