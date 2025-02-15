AB Konseyi Başkanı'ndan Müzakereler Hakkında Uyarı: "Taviz Vermek Büyük Bir Hata"

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Rusya-Ukrayna müzakereleri öncesi taviz vermenin hatalı olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 15:21
AB Konseyi Başkanı'ndan Müzakereler Hakkında Uyarı: "Taviz Vermek Büyük Bir Hata"

AB Konseyi Başkanı'ndan Müzakereler Hakkında Kritik Açıklamalar

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, barış müzakerelerinin koşullarının belirlenmesinin yalnızca Ukrayna'ya ait olduğunu vurgulayarak, "Herhangi bir müzakereden önce tavizler vermek büyük bir hatadır." dedi.

Münih Güvenlik Konferansı'nda Açıklama

Costa, 61. Münih Güvenlik Konferansı'nın ikinci gününde yaptığı konuşmada, Ukrayna'da Şubat 2022'de başlayan savaştan bu yana AB'nin "temelden değiştiğini" dile getirdi. Costa, "Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik saldırısı Avrupa'nın güvenlik mimarisini temelinden sarstı" ifadelerini kullandı.

Konferans sırasında, AB'nin Ukrayna'ya askeri ve mali destek sağladığını ve Rusya'ya yönelik yaptırımlar uygulandığını belirten Costa, ayrıca genişleme politikalarına hız verdiklerini, savunma politikalarını güçlendirdiklerini ve enerji bağımlılıklarını azalttıklarını kaydetti.

Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne Üyeliği İçin Taahhüt

AB'nin, Ukrayna'nın gelecekteki blok üyeliğine açık bir taahhüdü olduğunu yineleyen Costa, "Bugün mesajım net: pes etmiyoruz. Barış projemizin ayrılmaz bir parçası olarak Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Müzakere Şartları ve Güvenlik Garantileri

Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakerelerine dair görüşlerini paylaşan Costa, "Müzakere koşullarının ne zaman oluşacağını yalnızca Ukrayna belirleyebilir. Müzakere masasında AB'nin de yer alması gerektiğine vurgu yaptı ve ekledi: 'Ukrayna ve AB olmadan ne inandırıcı ne de kalıcı bir barış sağlanamaz.'"

Costa, Ukrayna'daki barışın Avrupa'nın güvenliğinden ayrı düşünülemeyeceğini belirtirken, kalıcı bir barışın "ateşkesin ötesine geçmesi ve Rusya'nın, Ukrayna, Avrupa veya uluslararası güvenlik için bir tehdit olmaktan çıkmasının sağlaması" gerektiğini ifade etti.

AB'nin Savunma Kapasitesi ve Geleceği

Costa, AB'nin savunma kapasitesini güçlendirme çabalarına dikkat çekerek, üye ülkeler arasında savunma harcamalarının 2021'den bu yana %30 oranında arttığını kaydetti. "AB kuruluşu itibariyle bir barış projesidir, ancak savunmasız barışın bir yanılsama olduğunu biliyoruz" diyerek, savunmayı güçlendirmeyi AB Konseyi’nin önceliklerinden biri olarak belirtti.

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