Siirt'te 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Projesi' Başladı

'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Projesi' Siirt'te Uygulanmaya Başladı

Sağlıklı gelecek için önemli bir adım atan Siirt, "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Projesi" ile çocukların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarını amaçlıyor. Proje, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasında imzalanan bir protokolle hayata geçirildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, projenin ilk saha uygulamasının Yağmurtepe İlkokulu'nda gerçekleştirildiği etkinlikte, öğrencilere teorik sağlık eğitimi verildi. Kızılkaya, Türkiye genelinde uygulanan bu programın, çocuklara erken yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmayı ve sağlık konusundaki farkındalıklarını artırmayı amaçladığını belirtti.

Toplum Sağlığı İçin Eğitime Değer Veriliyor

Kızılkaya, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Ağaç yaşken eğilir" atasözüne dikkat çekerek, her alanda çocukların eğitimine öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı. Kızılkaya, "Sağlıklı bir gelecek için çocuklarımızın sağlık konusunda bilinçli olmasını sağlamayı hedefliyoruz," ifadelerini kullandı.

Kızılkaya, sağlık kavramının hayattaki en büyük zenginlik olduğunu ve sağlığın olmadığı takdirde hiçbir hedefin gerçekleştirilemeyeceğini ifade etti. Ayrıca, projenin çocukların sağlık personeli ile iyi bir ilişki kurmasını teşvik edeceğini de sözlerine ekledi.

Öğrencilerden Sağlıklı Yaşam Mesajı

Etkinliğe katılan öğrencilerden Fatmanur Kısa, program sayesinde sağlık hizmetleri hakkında önemli bilgiler edindiğini dile getirdi. Kısa, sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yaparak, sebze, meyve ve süt tüketiminin gerekliliğini belirtti.

Diğer bir öğrenci Esra Kurt ise sağlıklı ürünlerin tüketilmesi gerektiğini ifade ederek, programdan fayda sağladıklarını ifade etti.

Etkinlikte ayrıca, 112 Acil Sağlık, UMKE ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan stantlar gezildi. Öğrenciler, ağız ve diş sağlığı ile sağlıklı beslenme konularında bilgi aldı. Çuval ve halat çekme yarışı da yapılan etkinlikte, öğrencilere "Sağlık Elçisi" belgeleri verildi.

Sağlık ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan protokolle başlatılan "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Projesi"nin Siirt'teki ilk saha uygulaması Yağmurtepe İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya (fotoğrafta) okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Sağlık ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan protokolle başlatılan "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Projesi"nin Siirt'teki ilk saha uygulaması Yağmurtepe İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya (fotoğrafta) okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe katıldı.