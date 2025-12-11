TBMM'de Kadınlardan Çocuk İstismarına Karşı Eylem

Olayın Detayları

Ankara Kadın Palatformu ve çeşitli platformlara üye kadınlar, ellerinde dövizlerle TBMM Dikmen Kapısı önünde çocuk istismarına karşı eylem düzenledi.

Polis, güvenlik önlemi olarak barikat oluşturdu. CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ve DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, barikatın açılmasını isteyerek barikata yüklendi. Bunun üzerine polis ekipleri ile milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Basına Müdahale

Eylem sırasında bir kişi basın mensuplarına hakaret ederek, işlerini yapmasına engel oldu.

Kadınlar, TBMM önünde çocuk istismarına karşı eylem yaptı