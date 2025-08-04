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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Hattab'ı Kabul Etti

Cevdet Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Hattab ile görüşerek güvenlik ve istikrarın önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 04.08.2025 13:51
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 13:51
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Hattab'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Hattab'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'ı kabul etti. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.

Aynı zamanda {{İçişleri Bakanı}} Ali Yerlikaya da bu önemli buluşmada yer aldı. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görüşmenin detaylarına değindi.

Yılmaz, Suriye'de güvenliğin güçlenmesinin, iç huzurun pekişmesinin, ekonomik kalkınmanın ve sosyal refahın sağlanması açısından hayati öneme sahip olduğunun altını çizdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin, Suriye'nin istikrarına olan desteğini sürdüreceğini ve kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunacağını vurguladı.

Yılmaz, ayrıca, “Temennimiz, kapsayıcı ve meşru yönetim altında Suriyeli kardeşlerimizin temel hak ve özgürlüklerden eşit bir şekilde yararlandıkları bir ortamın tesisidir.” ifadelerinde bulundu. Suriye'nin istikrarı, toprak bütünlüğü ve egemenliği konularında güçlü bir destek sunmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (ortada), Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'ı (solda)...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (ortada), Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'ı (solda) kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağda) da yer aldı.

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