Çankırı'da Kağıt Fabrikasında Yangın: Hasar Tespit Edildi

Çankırı'da Kağıt Fabrikasında Yangın Korkuttu

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yer alan bir kağıt fabrikasında çıkan yangın, büyük paniğe neden oldu. Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın ham madde deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın patlak verdi.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Olayın ardından hemen ihbar edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, hızla olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı başarılı müdahale ile yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak yangın sırasında depodaki malzemelerde ciddi hasar meydana geldi.

Yetkililer İncelemelerde Bulundu

Yangın alanında Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu ve Belediye Başkanı Hasan Sopacı da incelemelerde bulunarak, olayın ardından yaşanan durum için geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.