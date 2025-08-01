DOLAR
40,65 0,08%
EURO
46,94 -0,8%
ALTIN
4.368,03 -1,66%
BITCOIN
4.687.678,22 1,08%

Çankırı'da Kağıt Fabrikasında Yangın: Hasar Tespit Edildi

Çankırı'nın Çerkeş ilçesindeki kağıt fabrikasında çıkan yangın nedeniyle önemli hasar meydana geldi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 19:09
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 19:09
Çankırı'da Kağıt Fabrikasında Yangın: Hasar Tespit Edildi

Çankırı'da Kağıt Fabrikasında Yangın Korkuttu

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yer alan bir kağıt fabrikasında çıkan yangın, büyük paniğe neden oldu. Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın ham madde deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın patlak verdi.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Olayın ardından hemen ihbar edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, hızla olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı başarılı müdahale ile yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak yangın sırasında depodaki malzemelerde ciddi hasar meydana geldi.

Yetkililer İncelemelerde Bulundu

Yangın alanında Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu ve Belediye Başkanı Hasan Sopacı da incelemelerde bulunarak, olayın ardından yaşanan durum için geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Aile Bakanlığı'ndan Acil Destek Müjdesi: Milyonlar IBAN'a akacak

Meteoroloji'den Kısa Süreli Serinleme Uyarısı: Sağanak Yağışlar Geliyor

Ziraat Bankası, Konut Kredisi Faizlerini Düşürdü: Milyonlarca Vatandaşa Müjdeli Haber

THY'den Milyonlarca Yolcuya Son Dakika Uyarısı: Akıllı Valizler Uçağa Alınmayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump'tan Türkiye'ye darbe! Yeni tarifeler onaylandı
2
Çankırı'da Kağıt Fabrikasında Yangın: Hasar Tespit Edildi
3
Barbare Studio'dan 'Kayda Değer' Programı: 11-21 Eylül'de Barın Han'da
4
O Üniversiteden %75 Burs Fırsatı! Tercihinizde Dikkat Edin!
5
Meteoroloji'den Kısa Süreli Serinleme Uyarısı: Sağanak Yağışlar Geliyor
6
Tekirdağ'da İşçi Servisi Tak'a Çarptı: 19 Yaralı
7
Antalya Belediyesi'nden Üniversite Adaylarına Ücretsiz Tercih Danışmanlığı

Emekli İkramiyesinde Tavan Açıklandı: 23.410 TL

O Üniversiteden %75 Burs Fırsatı! Tercihinizde Dikkat Edin!

Antalya Belediyesi'nden Üniversite Adaylarına Ücretsiz Tercih Danışmanlığı

Meteoroloji'den Kısa Süreli Serinleme Uyarısı: Sağanak Yağışlar Geliyor

THY'den Milyonlarca Yolcuya Son Dakika Uyarısı: Akıllı Valizler Uçağa Alınmayacak

Belediye'den Çalışanlara Yüzde 35 Maaş Zammı Müjdesi

Yeni açıklandı! Emlak Vergisi Yüzde 1000 Zamlandı!

ABD'nin Yüzde 50 Vergi Kararı Piyasalarda Şok Etkisi Yarattı

Adalet Bakanlığı'ndan 5 Bin İstihdam Müjdesi! KPSS 70 Puanla Başvurular Başlıyor

Ziraat Bankası, Konut Kredisi Faizlerini Düşürdü: Milyonlarca Vatandaşa Müjdeli Haber

Aile Bakanlığı'ndan Acil Destek Müjdesi: Milyonlar IBAN'a akacak

TBMM'de Eski Araçlara ÖTV Muafiyeti Teklifi!