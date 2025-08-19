DOLAR
AB Konseyi Washington'daki Trump-Zelenskiy Görüşmesini Değerlendirdi

AB liderleri, Washington'daki Trump-Zelenskiy zirvesini video konferansta ele aldı; Costa, Ukrayna desteğini ve Rusya'ya derhal şiddeti son verme çağrısını yineledi.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 15:02
Avrupa Birliği (AB) liderleri, dün ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerin katılımıyla Washington'da gerçekleştirilen görüşmeyi değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Video konferansla bir araya gelen liderler

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD merkezli X platformundan yaptığı paylaşımda, AB'ye üye ülkelerin liderlerini video konferans yöntemiyle topladığını duyurdu. Costa paylaşımında şu ifadeye yer verdi: "AB, Ukrayna halkını ve Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi güçlü bir şekilde destekliyor."

Görüşmede kimler vardı?

ABD Başkanı Donald Trump dün Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya geldi. Toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katıldı.

Costa'nın vurguları ve gelecek adımlar

Costa, AB'nin Ukrayna'da adil ve sürdürülebilir bir barışa yönelik çabaları desteklemeye devam edeceğini vurguladı ve bu konunun önümüzdeki haftalarda AB liderlerinin öncelikli meselesi olmaya devam edeceğini bildirdi. Costa ayrıca "İlk adım olarak Rusya, şiddete derhal son vermelidir." değerlendirmesini yaptı.

Görüşmenin ardından Trump, Avrupalı liderlerle görüşmesinin çok iyi geçtiğini, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başlandığını açıkladı.

