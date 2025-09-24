AB liderleri BM 80. Genel Kurulu'nda Ahmed Şara ile görüştü

Von der Leyen ve Costa, BM 80. Genel Kurulu kapsamında New York'ta Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşerek siyasi geçiş, insani yardım ve yeniden inşayı görüştü.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 11:10
AB liderleri BM 80. Genel Kurulu'nda Ahmed Şara ile görüştü

AB liderleri BM 80. Genel Kurulu'nda Ahmed Şara ile görüştü

New York'ta gerçekleştirilen görüşmenin ana başlıkları

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu marjında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.

Von der Leyen ve Costa, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından yaptıkları ve aynı mesajı içeren paylaşımlarda, New York’ta Şara ile "iyi bir görüşme" gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Görüşmede, Suriye'nin geçiş sürecinde karşılaştığı zorluklar ele alındı. Costa ve von der Leyen, Avrupa Birliği'nin "zararlı dış müdahalelerden uzak, kapsayıcı, barışçıl ve Suriyelilerin liderliğinde bir geçiş sürecini" desteklediğini belirtti.

AB liderleri ayrıca Suriye ile siyasi diyaloğu artırma, acil insani ihtiyaçları karşılama ve ülkenin yeniden inşasını destekleme konularında kararlı olduklarını vurguladı.

