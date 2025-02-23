AB Liderleri, Ukrayna İçin Olağanüstü Zirvede Bir Araya Gelecek

AB Liderleri, Ukrayna İçin 6 Mart'ta Zirve Toplayacak

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Ukrayna ve güvenlik meselelerini görüşmek üzere 6 Mart tarihinde Brüksel'de olağanüstü bir zirve düzenleyecek. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, sosyal medya platformu X üzerinden zirveye dair duyuru yaptı.

Belirleyici Günler

Costa, Avrupa'nın güvenliği için "belirleyici günlerden geçildiğini" vurgulayarak, "Avrupalı liderlerle yaptığım istişarelerde Avrupa savunmasını güçlendirmek ve Ukrayna'nın uzun vadeli güvenliğine katkıda bulunma kararlılığını hissettim. 6 Mart'ta kararlar almaya hazır olacağız," dedi.

Barış Görüşmelerinde AB'nin Rolü

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek üzere başlattığı görüşmelerde, AB ve Ukrayna’yı dışarıda bırakması Brüksel'de kaygıya yol açmıştı. Bu nedenle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 17 Şubat’ta Paris’te olağanüstü bir güvenlik zirvesi düzenledi.

Güvenlik Garantileri ve Ortak Kararlılık

Elysee Sarayı'nda gerçekleşen zirveye AB, İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Polonya, Danimarka, Hollanda liderleri ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte katıldı. Zirvenin sonucunda, Ukrayna'ya güvenlik garantileri vermek ve Avrupa’nın savunmasını güçlendirmek konusunda hazır oldukları ifade edildi.

AB'nin Müzakere Talebi

AB'nin üst düzey yetkilileri, Avrupa ve Ukrayna'nın dahil olmadığı görüşmelerle kalıcı barışın sağlanamayacağını savunarak, müzakerelerde yer almanın önemini vurguluyor.