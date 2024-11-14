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AB, Meta'ya 797 Milyon Avro Ceza Kesti

Meta, AB'nin antitröst kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 797 milyon avro ceza ile karşı karşıya kaldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 17:38
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 17:38
AB, Meta'ya 797 Milyon Avro Ceza Kesti

AB Komisyonu'ndan Meta'ya Önemli Ceza

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, sosyal medya devlerinden Meta‘ya, Facebook ve Instagram gibi platformların sahibi olması dolayısıyla 797 milyon avro ceza kesti.

İhlalin Sebebi:

AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Meta'nın Facebook Marketplace'i kişisel sosyal ağına entegre etmesi, diğer çevrim içi seri ilan hizmeti sağlayıcılarına haksız ticaret koşulları dayattığı ve bu nedenle antitröst kurallarını ihlal ettiği belirlendi.

Soruşturmanın Sonuçları:

Yapılan soruşturma neticesinde, Meta’nın Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki sosyal medya hakimiyetini kötüye kullandığı ortaya konuldu. Facebook Marketplace’in entegre edilmesi, kullanıcıların bu platforma otomatik olarak erişim sağlamasına neden olurken, diğer hizmet sağlayıcıları için haksız rekabet ortamı yarattı.

Gelecek için Uyarılar:

AB Komisyonu, Meta'nın bu eylemlerini hemen sonlandırmasını ve gelecekte benzer ihlallerden kaçınmasını istedi. Ceza, aynı zamanda sosyal medya platformlarının rekabet ortamını sağlamak açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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