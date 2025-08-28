DOLAR
AB: Rusya'nın Kiev Saldırısında AB Delegasyon Binası Hasar Gördü

Marta Kos, Rusya'nın Kiev'e düzenlediği hava saldırısında AB Delegasyon binasının hasar gördüğünü açıkladı; Kaja Kallas ve Zelenskiy tepkilerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 10:37
Yetkililer saldırıyı şiddetle kınadı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Rusya'nın Kiev'e yönelik hava saldırısında AB Delegasyon binasının hasar gördüğünü duyurdu. Kos, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı ve AB personeli, aileleri ve tüm Ukraynalılarla dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Kos, açıklamasında: "Rusya'nın barışı reddettiğinin ve terörü tercih ettiğinin açık bir göstergesi olan bu acımasız saldırıları şiddetle kınıyorum."

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Dünya barışa giden yolu ararken, Rusya füzelerle yanıt veriyor." değerlendirmesinde bulundu. Kallas, saldırıyı barış çabalarıyla "alay etmek için kasıtlı bir seçim" olarak nitelendirdi ve Rusya'nın "öldürmeyi durdurması" ve müzakereye oturması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 1'i çocuk, 8 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını bildirmişti.

