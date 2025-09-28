AB, 'Snapback' ile Geri Getirilen BM Yaptırımlarını Hemen Uygulayacak

AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, 'snapback' ile geri getirilen BM yaptırımlarının gecikme olmaksızın uygulanacağını ve Tahran'ı NPT yükümlülüklerine çağırdıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 13:33
AB, 'Snapback' ile Geri Getirilen BM Yaptırımlarını Hemen Uygulayacak

AB, 'Snapback' ile Geri Getirilen BM Yaptırımlarını Hemen Uygulayacak

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, 'snapback' süreciyle İran'a yönelik geri getirilen Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını gecikme olmaksızın uygulayacaklarını bildirdi.

Kallas'ın açıklaması

AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS) tarafından yayımlanan değerlendirmede Kallas, yaptırımların geri getirilmemesi için İran'la son tarihi uzatmaya yönelik diplomatik girişimlerde bulunduklarını, ancak Tahran'la anlaşma sağlanamadığı için yaptırımların ertelemesiz şekilde yürürlüğe konulacağını ifade etti. Kallas, sürecin diplomasiye son vermemesi gerektiğini vurgulayarak İran'ı Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı.

Snapback süreci ve zamanlama

İngiltere, Fransa ve Almanya, ABD'nin tek taraflı çekilmesinin ardından uygulanmayan 2015 tarihli nükleer anlaşmada yer alan ve 'snapback' olarak adlandırılan mekanizmayı 28 Ağustos tarihinde işletme kararı almıştı. Bu süreç, son dakika bir uzlaşma ya da son tarih uzatımı olmazsa 28 Eylül gece yarısı sona erecek ve İran'a BM yaptırımları otomatik olarak yeniden yürürlüğe girecekti.

Snapback mekanizması, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2231 sayılı kararı kapsamında işletilmişti.

Geri getirilen yaptırımlar ve etkileri

Mekanizmanın devreye girmesiyle, 2006-2010 yıllarında İran’a karşı çıkarılan 1696, 1737, 1747, 1803, 1835 ve 1929 sayılı BMGK kararları yeniden geçerlilik kazandı.

Silah ambargosu: 2020’de süresi dolan ambargo yeniden yürürlüğe girerek İran’a konvansiyonel silah sevkiyatını yasaklıyor.

Nükleer ve füze kısıtlamaları: Uranyum zenginleştirme, ağır su ve yeniden işleme faaliyetleri askıya alınıyor; nükleer başlık taşıyabilecek balistik füze geliştirme ve fırlatma yasaklanıyor.

Mali ve seyahat yasakları: Yüzlerce kişi ve kuruluşa yönelik varlık dondurma ve seyahat kısıtlamaları yeniden uygulanıyor.

Deniz ticareti denetimi: 1929 sayılı karar kapsamında BM üyesi ülkelere İran’a ve İran’dan yapılan sevkiyatları denetleme ve el koyma yetkisi tanınıyor; bu durum İran'a ait gemilere müdahale imkânını da içeriyor.

İLGİLİ HABERLER

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Kurum: Kütahya Simav'daki 5,4 Büyüklüğündeki Depremde Olumsuzluk Bildirilmedi
2
4. Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali Finalistleri Açıklandı
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavuz Bülent Bakiler'e taziye mesajı
4
Kars Hapanlı'da Kullanılmayan Evde Çıkan Yangın Söndürüldü
5
İsrail Ordusu Kuneytra'da Sayda Köyüne Baskın Düzenledi
6
Turistik Karaelmas Ekspresi Çankırı'ya Uğradı
7
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Kütahya Simav depremi için geçmiş olsun mesajı

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı