Kocaeli'ye 68 Yeni Otobüs: Filonun Yaş Ortalaması 5'e Düştü

Kocaeli'ye 68 Yeni Otobüs Hizmete Girdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımı rahatlatmak ve filoyu güçlendirmek amacıyla satın aldığı 123 yeni otobüsten 68'ini düzenlenen törenle hizmete aldı. Filoya katılan çevre dostu ve son model araçlarla birlikte Kocaeli’deki toplu taşıma araçlarının yaş ortalaması 5'e inerken kent, "Türkiye’nin en genç otobüs filosuna sahip ili" unvanını kazandı.

Tanıtım töreni, Kocaeli Kongre Merkezi otopark alanında yapıldı. 5 Aralık'ta hizmete alınan 10 tramvayın ardından 68 yeni otobüs da kamuoyuna tanıtıldı. Kalan 55 otobüsün alım süreci sürerken, envanterdeki yaş haddini dolduran 42 aracın çıkarılması ve yeni araçların tamamlanmasıyla Büyükşehir Belediyesi filosundaki toplam araç sayısının 753'e ulaşacağı bildirildi.

Başkan Büyükakın'ın Açıklamaları

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın törende, toplu taşıma araçlarıyla günde 4 bin 357 sefer gerçekleştirildiğine dikkat çekti ve geçmişten örneklerle şunları aktardı:

"Eskiden bir iki tane otobüs almaya kalktığımızda ortalık ayağa kalkardı. Genel sekreter yardımcısı olduğum yıllardan hatırlıyorum. Bir hafta bir otobüs koymak istediğimizde çok büyük gürültüler kopardı. Belediyenin önüne gelirdi esnaf. Onlar belediye otobüslerini istemezdi, ’Biz taşıyoruz, siz niye otobüs alıyorsunuz?’ derdi. Onların gücü, vatandaşın daha çok hoşuna gidecek, gerçekten büyük kapasiteli araçlar almaya yetmezdi. Onları anlardık ama öbür taraftan vatandaşın talepleri vardı. Bunları birbirine denkleştirmek de son derece zordur. Bugün biz bu otobüs alım törenini gerçekleştirirken özel halk otobüsleri esnafımız da burada bizlerle birlikteler. Kavga gürültü de yok. Bizim derdimiz onların ekmeğiyle oynamak da değil. Bizim derdimiz bu kentin insanına en güzel şekilde o hizmeti götürmek."

Ayrıca Başkan Büyükakın, belediye iştiraki UlaşımPark bünyesinde bugün itibarıyla 672 toplu taşıma aracı bulunduğunu belirterek, "Son 7 yılın içinde filomuzun sayısı ikiye katlandı. Bir yandan da raylı sistemler ağını genişletiyoruz. Yaklaşık 9 kilometrelik hattı 19 kilometreye çıkarmak için uğraşıyoruz" diye konuştu.

Hizmete alınan araçların Euro 6 motor standartlarına uygun olduğunu ve şehrin hava kalitesine katkı sağlayacağını vurgulayan Büyükakın, büyük otobüslerin yoğun hatlarda, küçük araçların ise tepe ve dar sokaklı hatlarda kullanılacağını belirtti. Başkan, "Bu araçlarımızla birlikte filomuz yaklaşık 5-6 yaş ortalamasına sahip olacak. Bu anlamda da Türkiye’nin en genç filosu Kocaeli’de olmuş olacak" ifadelerini kullandı.

Güney Yakası İçin 41G Hattı Planı

Büyükakın, Körfez’den Köseköy’e uzanan 41K hattının bir benzerinin güney yakası için planlandığını, yeni hattın "41G" adını alacağını söyledi ve şu çağrıyı yaptı:

"41G hattının devreye alınması söz konusu olacak. O konuda da özellikle esnaf odalarını temsil eden arkadaşlarımızdan rica ediyorum, bir an önce yol almamız lazım. Bu, hem sizlerin hem de bizim daha verimli çalışmamızı, vatandaşlarımızın da bu toplu taşıma hizmetinden memnun kalmasını ve toplu taşıma yolculuk değerlerinin artmasını sağlamış olacak."

